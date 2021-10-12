瑪麗醫院誤用鉀溶液當鹽水洗導管 病人心跳一度停頓

瑪麗醫院日前發生嚴重醫療事故，一名病人上周二(12日)接受中央靜脈導管護理程序後，準備接續進行鉀溶液補充治療。其間，護士原本需要以生理鹽水沖洗導管，詎料不慎誤用未經稀釋的鉀溶液為其沖洗，令病人心跳一度停頓，幸護士隨即察覺，醫護團隊即時展開急救，病人其後亦隨即恢復意識。涉事病人目前在該院內科病房留醫，就其本身疾病繼續接受治療，情況穩定。

瑪麗醫院就事件致歉

瑪麗醫院發言人表示，醫生事後為病人進行詳細評估，確認心跳、血壓及血含氧量等讀數回復正常，暫時未發現相關後遺症，醫護人員會密切監察病人的康復進度，以及與病人家屬保持聯絡。院方又指非常關注事件，已向病人及其家屬解釋及致歉，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報，以及歸類為重要風險事件。瑪麗醫院又稱，已經即時檢視濃縮鉀溶液的儲存及使用情況，並提醒醫護人員使用時需小心遵從相關指引，該院將於八星期內提交事件的調查報告。

瑪麗醫院誤用鉀溶液當鹽水洗導管 病人心跳一度停頓