環保回收｜港首批智能奶粉罐回收機設5回收點 儲積分換現金獎賞

為推動可持續的社區發展，荷蘭美素佳兒®於香港5個地點，引進首批智能奶粉罐回收機，希望透過計劃為消費者提供可信賴的回收途徑，鼓勵大家從日常生活著手，提高減廢意識。是次智能奶粉罐回收機適用於市面上任何品牌的奶粉罐，消費者只需下載有關手機應用程式，便可儲存積分換獎賞。

可回收其餘牌子的奶粉罐

市民進行回收前，須先下載手機應用程序「CARBON COINS」並登記成為會員，再使用回收機掃描空罐上的條碼作識別後，便可按指示投入空罐；接著只要掃描應用程式內的會員二維碼（QR Code），即可儲分換領獎賞。另外，智能奶粉罐回收機適用於市面上任何品牌、容量介乎於250至1,500克的奶粉罐，方便消費者參與是次回收計劃。

此外，智能奶粉罐回收機採取密封式設計，消費者只需根據指示，將空罐投入指定的回收位置後，回收機便會把空罐即時進行原個壓縮並儲存在機內手機應用程式，再由認可回收商定時收集，杜絕空罐被非法盜用的可能性。整個回收過程只需約半分鐘的時間，既安全又快捷。不過記得留意，奶粉罐回收前必須徹底清洗乾淨，以免因衞生問題或罐內的殘餘物影響回收效果。此外，回收機亦會定時清潔消毒，以確保衞生。

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積分換獎賞 推動環保教育及廢物再造

消費者每回收一個合乎規格的空罐2即可換取1個電子積分（Carbon Coin），累積指定積分後可透過應用程式隨時換領禮物或電子優惠券，甚至兌換八達通儲值額當現金使用。而每回收一個荷蘭美素佳兒®指定產品空罐更可獲得500倍獎賞（即500個Carbon Coins），等同最高可達$5的八達通儲值額。此外，所有回收的空罐將被加工及「重生」成再生原料如可重用的金屬材料，製成單車零件，推動建設綠色地球。

全港5個回收點 本月再多1個

智能奶粉罐回收機分別設於5個地點，包括三個大型商場：荃灣D·PARK愉景新城、屯門V city及將軍澳PopWalk 天晉滙，以及愛秩序灣綜合服務大樓，9月亦將新增一個設於九龍區的回收點，方便市民隨時到上述地點進行回收，把回收及減廢融入生活。