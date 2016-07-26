環保署3區屋苑收逾1400噸塑膠 即睇先導計劃年底涵蓋至邊9區

環保署去年初推行「塑膠回收先導計劃」，並以東區、觀塘及沙田作試點。環境局長黃錦星於網址表示，計劃推行約1年半，涵蓋三區逾440個屋苑及大廈等處所、逾半人口，合共回收逾1,400噸塑膠，平均每日收約六噸。

參與計劃的處所設置廢膠回收桶，貼上鮮明的橙啡色貼紙，標明屬「塑膠回收先導計劃」，可回收廢膠包括：

⚫ 膠袋類 (如背心袋、米袋、包裝袋)

⚫ 各式發泡膠產品 (如蔬果網、發泡膠盛器)

⚫ 各式膠容器 (如飲品及清潔用品膠樽)

⚫ 乾淨膠餐具、光碟及包裝膠料 (如各式外賣膠餐具)

在回收逾1,400噸塑膠中，按重量計，1號塑膠 (PET，飲品膠樽為主) 佔約三分一；而發泡膠類佔1%，其質輕，而回收物流的成本亦相對高昂。

增九區覆蓋400萬人口

黃錦星透露，預計今年底將拓展計劃至九區，新增中西區、深水埗、荃灣、屯門、大埔及西貢，共涵蓋逾400萬人口，相關擴展服務合約現正進行招標。