Am730
Am730
Am730
Am730
News
環保署3區屋苑收逾1400噸塑膠　即睇先導計劃年底涵蓋至邊9區
1 小時前
#Hashtags
塑膠回收先導計劃塑膠回收環保署環境局黃錦星東區觀塘沙田中西區深水埗荃灣屯門大埔西貢
環保署3區屋苑收逾1400噸塑膠　即睇先導計劃年底涵蓋至邊9區
news-images
廢膠回收桶，貼上鮮明的橙啡色貼紙，標明屬「塑膠回收先導計劃」 (環境局)

環保署去年初推行「塑膠回收先導計劃」，並以東區、觀塘及沙田作試點。環境局長黃錦星於網址表示，計劃推行約1年半，涵蓋三區逾440個屋苑及大廈等處所、逾半人口，合共回收逾1,400噸塑膠，平均每日收約六噸。

參與計劃的處所設置廢膠回收桶，貼上鮮明的橙啡色貼紙，標明屬「塑膠回收先導計劃」，可回收廢膠包括：
⚫ 膠袋類 (如背心袋、米袋、包裝袋)
⚫ 各式發泡膠產品 (如蔬果網、發泡膠盛器)
⚫ 各式膠容器 (如飲品及清潔用品膠樽)
⚫ 乾淨膠餐具、光碟及包裝膠料 (如各式外賣膠餐具)

在回收逾1,400噸塑膠中，按重量計，1號塑膠 (PET，飲品膠樽為主) 佔約三分一；而發泡膠類佔1%，其質輕，而回收物流的成本亦相對高昂。

增九區覆蓋400萬人口

黃錦星透露，預計今年底將拓展計劃至九區，新增中西區、深水埗、荃灣、屯門、大埔及西貢，共涵蓋逾400萬人口，相關擴展服務合約現正進行招標。

news-images
黃錦星透露，預計今年底將拓展計劃至九區。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/環保署3區屋苑收逾1400噸塑膠　即睇先導計劃年底涵蓋至邊9區-276980
#Hashtags
塑膠回收先導計劃塑膠回收環保署環境局黃錦星東區觀塘沙田中西區深水埗荃灣屯門大埔西貢
Am730

港區國安法｜警國安處拘5人涉串謀發布煽動刊物　李桂華下午簡介案情 (更新)

東京奧運｜表演總監開幕前夕遭解僱 涉用猶太人慘劇開玩笑

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
港區國安法｜警國安處拘5人涉串謀發布煽動刊物　李桂華下午簡介案情 (更新)
Am730
Am730
東京奧運｜表演總監開幕前夕遭解僱 涉用猶太人慘劇開玩笑
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多