環團倡分階段禁即棄膠餐具 其他即棄餐具每件收3元

政府擬推出「管制即棄膠餐具計劃」，上月起作公眾諮詢，環保促進會今日(1日)回應指對規管表示支持，並提出5項建議，包括分階段禁止所有即棄餐具，於首階段禁止食肆提供所有即棄塑膠餐具予堂食顧客，暫准免費提供其他物料的替代即棄餐具作過渡；第二階段則建議全面禁止塑膠即棄餐具予所有食客，包括堂食及外賣，食肆如提供其他即棄餐具，建議每件收取1至3元徵費。

機構行政總幹事何惠萍強調，以紙或竹等物料代替塑膠餐具，在廢物處理上只是將塑膠轉移成其他物料，並不符合源頭減廢的原則，因此機構支持分階段全面禁止即棄餐具。

以經濟手段改變市民習慣

機構高級項目經理蔡鎮鵬建議食肆在次階段向索取其他即棄餐具的食客徵收每件1至3元的費用，認為以收費的經濟手段，較提供經濟誘因更能促使市民及業界改變習慣。

他另指，要令市民養成自攜餐具的習慣，可從教育入手，將相關「走塑」、棄用即棄餐具的議題加入中小學課堂中，生產商長遠亦可研發多合一餐具，提升市民自備及清洗餐具的便利程度。

「環保」餐具以假亂真

何惠萍續指，現時本港市場上塑膠物料以下我即棄餐具供應及選擇有限，大部份都來自歐洲，較少本地產品。此外，很多聲稱「環保」、「可自然分解」的即棄餐具，「睇落個樣可以好環保」，如以竹或粟米作原材料，但很多實際上都有塑膠塗層。

她認為單憑外表商戶難以分辨真假，促政府為「環保餐具」設立規範標準，推出環保標籤或環保產品認證，由第三方作測試及核實。機構另建議政府長遠立法禁止銷售塑膠即棄餐具或未獲環保認證的即棄餐具。

機構斥政府在規管即棄餐具上未有訂立明確時間表，並已就相關建議於上月底去信環保署。