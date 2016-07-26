生前曾接種疫苗 台灣25長者猝死

台灣新冠肺炎單日本土確診數字繼續維持在200以下，昨新增175確診、19死。行政院長蘇貞昌指，疫情朝好的方向發展，但台灣社會絲毫沒有鬆懈的本錢。衛福部疾管署署長周志浩則稱，社區傳播風險仍存在，目前出現交通人流回升跡象，故要維持三級警戒。

另外，當地昨第三天為75歲以上長者接種阿斯利康疫苗，但3天以來陸續有最少25名曾接種疫苗的長者猝死，死因未知是否與疫苗有關。中央流行疫情指揮中心指出，接種疫苗後死亡，「各種可能都有」，但也不能排除與疫苗有關，會與專家討論，但就海外資料來看，接種疫苗仍是「利大於弊」，建議民眾接種。指揮中心又提到，根據上年度人口統計資料，75歲以上死亡人數為95,367人，即在未接種新冠疫苗時，平均每日也有二百多名75歲以上長者死亡。

有台灣傳媒統計，最多長者猝死前曾接種疫苗的是台中市，有6人，其次是新北市5人。報道指，台中市昨日接種的長者人數較前兩天下跌兩至三成，還有許多長者或家屬致電醫生查詢應否接種，並在查詢後決定暫緩接種。