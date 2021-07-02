生死未卜｜珠海興建中隧道滲水困14工人 上方為水庫

廣東珠海興業快線南段工程的興建中石景山隧道，今日凌晨3時半突然滲水，水從隧道上方水庫流入，14名工人被困於「掌子面」(未挖通的斷面)，距洞口1,160米。超過1,100名救援人員參與救援，包括利用水泵車持續抽走隧道內的水，並在水庫用沙包築堤壩，減少流入隧道的水量，同時圍堰封堵滲水點。水庫亦配合排水，減輕救援壓力，事前已疏散附近居民。國家應急管理部則聯同住建部、國務院國資委派出聯合工作組，趕往現場指導救援。

向下傾斜形成積水位

內地傳媒《新京報》引述姓張隧道工人指出，隧道分為左、右兩條獨立管道，向下傾斜，從洞口到施工點有30米落差；兩條管道之間有橫向通道連接，透水位置是右側管道，上方正正是吉大水庫，當初動工時已有漏水，「昨晚(今日凌晨)不知道怎麼一下子塌了」，水隨著橫道湧入左側管道，「水一下子就搞進去了，人就可能被淹了」。

報道又引述施工方權威人士證實，右側管道塌方，上方水庫的水湧入管道，再湧到左側管道。該人士又提到，隧道一般是24小時施工，事發時工人「應該是來不及往外跑」。《楚天都市報》則引述另一名工人指，水庫近期儲水量增加，水位較高，而按照進度，原本預計過兩三個月就完成隧道開挖工作。

對接港珠澳大橋

《珠海特區報》曾報道，興業快線是打通珠海主城區南北快速化出行，並對接深中通道及港珠澳大橋的高速公路，由中鐵二局集團承建，2019年4月30日動工。《珠江晚報》則曾介紹，石景山隧道採用礦山法施工，工法種類多，技術難度大，疊層隧道多，空間構造複雜，下穿吉大水庫，抗滲抗漏要求高，施工控制難度大，被國內知名隧道專家稱為「隧道工程的博物館」。