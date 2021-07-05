生產力局籲企業關注網絡安全 損失或達百倍

疫情新常態加速企業或教學數碼化，生產力促進局公布最新「HKT香港企業網絡保安準備指數2021」，今年綜合企業網絡保安準備指數為49.6，較去年同類調查微升2.7點。不過礙於成本或資源等問題，大部分行業仍處具「基本措施」階段，冀更多企業認識網絡託管服務(mss)作為快捷、有效的解決方案。生產力局指，若忽略網絡安全，損失或達百倍。

中小企網絡保安準備指數也由從42.7上升至47.6，反映本港企業尤其中小企在日漸數碼化營商環境下較注重網絡保安問題，按行業分類，金融服務業得62.9點，續成綜合網絡保安準備指數中得分最高，眾行業中唯一達「具管理能力」級別。其他行業得分42點至52.3點，也錄按年上升，當中專業服務行業升幅最多，不過得分範圍僅屬「基本措施」級別內。

生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文表示，在新冠疫情下，大大加速了香港企業數碼化轉型步伐，重塑港人工作模式及網絡使用集慣，隨混合工作場所模式、網上商店、網上業務流程和協作盛行，網絡安全更不容忽視，其中零售及旅遊業的分數更為落後。他指出，據2018年統計，因網絡安全造成實際和潛在損失可達30萬，但採取網絡安全措施成本可能只是3,000元，認為忽略網絡安全造成100倍損失並不值得，加上零售和旅遊也更多需要網上銷售，期望業界知道風險投入資源改善。