Am730
Am730
Am730
Am730
News
產品遭內地抵制 維他奶市值蒸發36億大瀉12%
1 小時前
#Hashtags
維他奶股價七一刺警聲明不賣帳滾出中國人力資源總監炸彈恐怖襲擊龔俊任嘉倫
產品遭內地抵制 維他奶市值蒸發36億大瀉12%
news-images

捲入「七一刺警」案風波的維他奶(345)陷入「公關災難」，一封慰問通告措辭激起內地民眾不滿兼持續發酵，不但紛紛在網上發文譴責兼抵制其貨品，內地代言人「割席」外，同時面對商店下架潮，令近年專注內地市場發展的維他奶勢遭遇巨變。憂慮其未來發展將蒙陰霾，股價昨裂口低開11.2%，更一度低見25元，瀉近15%為13年來最大單日跌幅，收市報25.95元，仍重挫11.7%或3.45元，見52周新低，成交10.8億元，市值單日蒸發逾36.8億元。

維他奶近年業績由內地市場撐起，一句無厘頭口號「維他檸檬茶，爽過吸大麻」，更讓市場憧憬維他奶在內地市場會有高速增長。內地業務過去5個年度已佔整體收入逾五成，亦一度令股價持續破頂，並於2019年見47.25元的歷史新高，成為「本土股王」，升幅當年跑贏「股王」騰訊控股(700)及恒生指數。

剛於上月公布截至今年3月底全年純利5.48億元，按年升2.3%，亦是受惠內地市場。於75.2億元收入中，內地收入升11%，至約50億元，經營溢利漲10.3%至5.2億元；香港業務收入則跌12%至18.6億元，撇除政府補貼及在維持原有員工人數等情況下，本港業務經營溢利跌22%。

維他奶前景堪虞
分析指維他奶在2019年之前內地業務增長尚可，惟近兩年業績亦開始萎縮，加上新冠肺炎疫情影響、以及內地飲料行業競爭激烈，亦錯過全國化擴張機會，受今次負面事件拖累，料對其內地未來前景再蒙上多一層陰霾。

七一刺警案疑兇、其後自刺死亡的男子梁健輝任職於維他奶。自維他奶一份慰問死者家屬的內部通告翌晚(2日)被公開後，內地網民反應強烈，質疑該集團支持恐怖襲擊，揚言抵制，內地代言男星龔俊及任嘉倫更宣布終止與其一切合作。

news-images
news-images
維他奶產品於內地商店下架。(互聯網)

網民怒吼「滾出中國」 產品陸續下架 
但維他奶遲至在上周六(3日)零時許才在微博發表聲明，強調全力支持香港當局按港區國安法全面調查，又稱全力支持內地及香港穩定、繁榮及發展，惟內地網民不買帳，斥維他奶逃避關鍵問題，怒吼「滾出中國」。集團同日中午再於微博發聲明，強調嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為，並致歉稱涉事通告是一名員工私下撰寫並於內部轉發，內容措辭極為不當，保留追究該名員工法律責任權利。然而，內地網民更加憤怒，炮轟「講大話都唔識講，份文件(通告)有檔案編號的，100%正式文件」、「現在找個臨時工背鍋」。江蘇、湖北、四川、廣州及深圳等地隨即有超市、便利店、學校小賣部等將其產品陸續下架；生鮮配送平台「叮咚買菜」的維他奶產品都顯示「補貨中」無法購買。

內地兩大網購平台天貓和京東集團(9618)截至昨晚8時仍能購買維他奶產品；團購平台「美團買菜」僅取消「維他奶」關鍵詞搜索結果，無下架相關產品。

人力資源總監余艷芬傳已離職
同時，維他奶亦傳出高層人事變動，本報取得一張懷疑內部通告(圖4)，仍待集團證實真確性。信中指其香港區人力資源總監余艷芬已離開公司，由首席人力資源總監黃惠珊兼任其香港區職責，直至任命繼任人；而余艷芬所有直接下屬，即時向黃惠珊匯報。

另外，警方於昨晨11時15分接獲報案，指有人於網上聲稱將到屯門一間公司放置炸彈，警方到場搜索後無發現，暫列作刑事恐嚇調查。據悉，涉事公司為維他奶，其Facebook專頁收到一個訊息，寫有將到位於屯門的維他奶總部大樓「引爆炸彈」等字句，並附上一張舉中指相片，職員報警求助。

news-images
一張懷疑內部通告。
 news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/產品遭內地抵制-維他奶市值蒸發36億大瀉12-274585
#Hashtags
維他奶股價七一刺警聲明不賣帳滾出中國人力資源總監炸彈恐怖襲擊龔俊任嘉倫
Am730

電子消費券懶人包｜睇清申請流程、使用方法、各平台優惠、購物攻略及套現大計

憂受反起底法牽連 美媒︰Google FB Twitter去信港府威脅撤出香港

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
電子消費券懶人包｜睇清申請流程、使用方法、各平台優惠、購物攻略及套現大計
Am730
Am730
憂受反起底法牽連 美媒︰Google FB Twitter去信港府威脅撤出香港
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多