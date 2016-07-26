產品遭內地抵制 維他奶市值蒸發36億大瀉12%

捲入「七一刺警」案風波的維他奶(345)陷入「公關災難」，一封慰問通告措辭激起內地民眾不滿兼持續發酵，不但紛紛在網上發文譴責兼抵制其貨品，內地代言人「割席」外，同時面對商店下架潮，令近年專注內地市場發展的維他奶勢遭遇巨變。憂慮其未來發展將蒙陰霾，股價昨裂口低開11.2%，更一度低見25元，瀉近15%為13年來最大單日跌幅，收市報25.95元，仍重挫11.7%或3.45元，見52周新低，成交10.8億元，市值單日蒸發逾36.8億元。

維他奶近年業績由內地市場撐起，一句無厘頭口號「維他檸檬茶，爽過吸大麻」，更讓市場憧憬維他奶在內地市場會有高速增長。內地業務過去5個年度已佔整體收入逾五成，亦一度令股價持續破頂，並於2019年見47.25元的歷史新高，成為「本土股王」，升幅當年跑贏「股王」騰訊控股(700)及恒生指數。

剛於上月公布截至今年3月底全年純利5.48億元，按年升2.3%，亦是受惠內地市場。於75.2億元收入中，內地收入升11%，至約50億元，經營溢利漲10.3%至5.2億元；香港業務收入則跌12%至18.6億元，撇除政府補貼及在維持原有員工人數等情況下，本港業務經營溢利跌22%。

維他奶前景堪虞

分析指維他奶在2019年之前內地業務增長尚可，惟近兩年業績亦開始萎縮，加上新冠肺炎疫情影響、以及內地飲料行業競爭激烈，亦錯過全國化擴張機會，受今次負面事件拖累，料對其內地未來前景再蒙上多一層陰霾。

七一刺警案疑兇、其後自刺死亡的男子梁健輝任職於維他奶。自維他奶一份慰問死者家屬的內部通告翌晚(2日)被公開後，內地網民反應強烈，質疑該集團支持恐怖襲擊，揚言抵制，內地代言男星龔俊及任嘉倫更宣布終止與其一切合作。

網民怒吼「滾出中國」 產品陸續下架

但維他奶遲至在上周六(3日)零時許才在微博發表聲明，強調全力支持香港當局按港區國安法全面調查，又稱全力支持內地及香港穩定、繁榮及發展，惟內地網民不買帳，斥維他奶逃避關鍵問題，怒吼「滾出中國」。集團同日中午再於微博發聲明，強調嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為，並致歉稱涉事通告是一名員工私下撰寫並於內部轉發，內容措辭極為不當，保留追究該名員工法律責任權利。然而，內地網民更加憤怒，炮轟「講大話都唔識講，份文件(通告)有檔案編號的，100%正式文件」、「現在找個臨時工背鍋」。江蘇、湖北、四川、廣州及深圳等地隨即有超市、便利店、學校小賣部等將其產品陸續下架；生鮮配送平台「叮咚買菜」的維他奶產品都顯示「補貨中」無法購買。

內地兩大網購平台天貓和京東集團(9618)截至昨晚8時仍能購買維他奶產品；團購平台「美團買菜」僅取消「維他奶」關鍵詞搜索結果，無下架相關產品。

人力資源總監余艷芬傳已離職

同時，維他奶亦傳出高層人事變動，本報取得一張懷疑內部通告(圖4)，仍待集團證實真確性。信中指其香港區人力資源總監余艷芬已離開公司，由首席人力資源總監黃惠珊兼任其香港區職責，直至任命繼任人；而余艷芬所有直接下屬，即時向黃惠珊匯報。

另外，警方於昨晨11時15分接獲報案，指有人於網上聲稱將到屯門一間公司放置炸彈，警方到場搜索後無發現，暫列作刑事恐嚇調查。據悉，涉事公司為維他奶，其Facebook專頁收到一個訊息，寫有將到位於屯門的維他奶總部大樓「引爆炸彈」等字句，並附上一張舉中指相片，職員報警求助。