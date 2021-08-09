田飛龍：港現「選舉攬炒主義」 以不合作製造「民主已死」輿論

中央修改香港選舉制度，要求「愛國者治港」。曾發表「忠誠的廢物」論的全國港澳研究會理事田飛龍今日以題為《為什麼香港民主要拒絕「選舉攬炒主義」？》在報章撰文，指雖然中央彌補了香港選舉制度的漏洞，但香港開始出現延續「攬炒主義」的「選舉攬炒主義」，以不參選、不合作、不妥協、阻止他人參選、「破壞選舉」作基本行動策略，最終目標是煽動對新選舉制度的政治抵抗。他又指，反對派在《港區國安法》下會以隱蔽手段繼續勾結外國勢力制裁香港，製造香港「民主已死」、香港選舉是「清一色」及「一言堂」的輿論和亂象，對抗「一國兩制」及中央對港全面管治權。

田飛龍續指，「選舉攬炒主義」和「全面政治攬炒主義」不同，是一種退守後的再抵抗，之前的「攬炒」是積極進取路線，試圖以恐怖暴力與煽動性選舉相結合的方式「奪權」，如今的「選舉攬炒主義」已經喪失奪權預期和政治進取意志，變為純粹選舉不合作與選舉破壞，當「破壞就是一切」成為香港反對派集體意識，在香港建設「忠誠反對派」的目標就會落空，是香港民主「至暗時刻」。

批反對派有「不忠誠基因」 源於港人反大陸情結

他又說，「選舉攬炒主義」有相當政治勢力甚至選民支持，未來的三場選舉面臨的攬炒風險和壓力不宜低估，亦證明反對派要轉為「忠誠反對派」政治難度極高，因為他們有「不忠誠基因」，源於「香港人口中的反大陸」歷史情結、外部勢力控制等，加上反對派領導層自大、自私，以一黨或一己私利凌駕國家安全、香港法治與民主前途之上，加上香港青年本土派領袖「學養不足，挾洋自重，醉心本土」，造成香港民主派疏離抵制新選制，選舉攬炒變成「絕望而可悲的最後抗爭」。

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