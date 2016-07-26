申訴專員公署破紀錄收近3萬宗投訴 全面調查其中167宗

申訴專員公署昨公布2020/21年度年報，顯示上年度共接獲29,814宗投訴，較19/20年度多50.8%，打破歷年紀錄。當中逾2.5萬宗涉及同類主題投訴的從屬個案，較多投訴的議題，包括：當局沒有就某個位於政府土地的墳墓採取行動(97%)、對新冠疫情的處理，以及疫情中公共服務受影響。



公署接獲的投訴中，有167宗以全面調查方式終結，當中47.3%裁定「成立」(6.6%)、「部分成立」(33.5%)，或「投訴不成立但機構另有缺失」(7.2%)。此外以查訊方式終結個案達2,480宗，當中14.4%發現所涉部門和機構有缺失或不足之處。另外，公署亦接獲110宗涉及公開資料的投訴，數字是歷來最高，公署認為反映市民對政府開明問責的期望與日俱增。申訴專員趙慧賢(圖)表示，疫情對社會各方面造成的深遠影響，政府清晰及時地發布資訊，對管理公眾期望及提升公眾信心極之重要，公共服務提供者亦須留意客觀環境轉變，因時制宜，調整服務。