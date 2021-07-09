申訴專員｜主動調查白牌艇及太平紳士巡視院所安排

申訴專員公署宣布，主動調查俗稱「白牌艇」、無牌經營街渡的船隻，以及太平紳士巡視院所的安排，包括巡查次數是否符合法定要求。

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公署表示，近年離島及郊外沿岸地點成為市民本地遊的熱門選擇，街渡等短程本地海上載客服務的需求亦隨之而增加，但不時有傳媒報道指違規經營街渡的情況普遍，包括經營白牌艇、超載、船上未配備足夠的救生設備、違反船隻指定用途等，對乘客帶來的安全風險不容忽視。

審研海事處運輸署規管工作

海事處依據香港的海事法例規管本地船隻，包括規定用作載客服務的船隻須領有相關船隻牌照，並訂明船隻可載運乘客的數目上限。而運輸署則按《渡輪服務條例》管制包括街渡等的渡輪服務。申訴專員公署將審研海事處和運輸署，就船隻違規經營街渡服務的規管制度及工作是否足夠及有效。

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太平紳士須定期巡視院所

至於太平紳士巡視院所的安排，公署表示，太平紳士是根據《太平紳士條例》及其他相關法例的規定，到指定院所進行法定巡視，讓被羈留、扣留或住院人士反映意見和提出投訴，以改善院所設施和服務的管理。太平紳士巡視計劃由政務司長辦公室轄下行政署負責管理。法定巡視現涵蓋38間院所，包括懲教署轄下的懲教院所、入境事務處轄下的羈留中心、廉政公署轄下的扣留中心、醫院管理局轄下的精神科醫院，以及社會福利署轄下的羈留院、收容所、感化院舍及感化院。太平紳士須每兩星期、每月或每季到該些院所巡視一次，以履行法定巡視職能。

公署表示，政府1999年曾檢討太平紳士制度，包括相關巡視計劃。公署將展開主動調查，以審研太平紳士法定巡視的運作和安排，包括相關部門對太平紳士巡視前及期間提供的支援，以及巡視後的跟進工作，並在有需要時向政府提出改善建議。

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申訴專員現正蒐集上述課題的資料及意見，市民及各關注團體若有任何資料或意見，可於下月15日或之前以書面方式向申訴專員公署提交。