申訴專員｜司法機構不再提供名單後部門找外聘傳譯員困難

申訴專員就政府外聘傳譯服務完成主動調查，發現政府外聘傳譯服務，無整合可供聘用的外聘員資料。報告指，以往不少執法部門尋找外聘外語及其他中國方言傳譯員時，會參考司法機構政務處備存，用於司法用途的已登記非政府特約傳譯員名單，但自2018年8月起，司法機構政務處已停止向外提供及更新登記名單，自此，有部門及機構仍參考舊有登記名單來採購外語傳譯服務。

由於各部門不再獲提供司法機構特約傳譯員的更新資料，久而久之，尋找具經驗並且熟悉法庭審訊程序的外語傳譯員愈見困難，公署認為會損害部門履行職務和服務市民的效率。

處理表現欠佳的外聘傳譯員做法效率欠佳

報告指，由當局及相關機構各自記錄與處理表現欠佳的外聘傳譯員的做法效率欠佳，無助政府從整體監察傳譯員的表現。公署認為，於外聘傳譯員的中央資料庫建立後，政制及內地事務局應設立可供當局及相關機構反映對外聘傳譯服務意見的渠道，有系統地監察和記錄個別外聘傳譯員的表現。當局亦可提醒當局及相關機構，在聘用外聘傳譯服務供應者時，可積極探討所涉的傳譯工作性質是否適合以遙距方式進行，以增加彈性。

政制及內地事務局大致接納有關建議

公署又指，長遠計劃下，政制局可考慮收集市民對其他中國方言傳譯服務需求的數據，以協助政府掌握有關需求。長遠來說，政制局日後可視乎收集的資料及檢討結果，考慮是否有需要將其他中國方言傳譯員的資料，加入外聘傳譯員的中央資料庫。政制及內地事務局發言人則表示，大致接納並會審慎研究有關建議。