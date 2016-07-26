申訴專員｜本年度收近3萬宗投訴 不足一成獲跟進

申訴專員公署發表2020/2021年度申訴專員年報，顯示本年度共接獲29,814宗投訴，破歷年紀錄，較去年增逾萬宗、五成；連同上年度未完成的個案，公署今年共處理約3萬宗投訴，其中只有2,826宗獲跟進，佔不足一成，其餘27,195宗涉缺乏充分利據、不屬公署職權範圍或受條例所限，在沒有跟進下終結；另外有近700宗個案轉撥下年度處理。

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在公署本年度接獲近3萬宗個案中，25,155宗為同類主題投訴的個案，主要涉政府對新冠肺炎疫情的處理、公共服務受疫情影響等。而在獲跟進的2,826宗個案中，2,480宗屬一般性質個案並獲查訊，其中357宗、14.4%發現所涉部門或機構有缺失；有167宗涉行政失當等較複雜個案並獲全面調查，當中79宗、47.3%裁定投訴「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」；餘下179宗經調解後終結。

逾八成建議獲同意落實

公署表示，本年度提出194項建議，至上月底有172項獲所涉部門或機構同意落實，佔88%，其餘22項則仍在考慮中。公署又指，投訴量增加反映市民對政府開明問責的期望與日俱增。