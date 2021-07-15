申訴專員｜食環署蚊患指數片面 未能反映各區趨勢

蚊患問題備受公眾關注，申訴專員主動調查發現，食環署防蚊滅蚊工作有所不足。食環署在全港64個地區放置3,440個誘蚊器，為分布較廣且傳播登革熱風險較高的白紋伊蚊進行全港性監察。本署調查發現，食環署每月會以列表及平面地圖發布各監察地區的「誘蚊器指數」。前者用於計算誘蚊器發現白紋伊蚊的比率，以量度白紋伊蚊是否在監察範圍內廣泛分布。

食環署早已為「誘蚊器指數」訂立不同級別和分級說明，當到達第三及第四的警戒級別時，該署便需要向公眾發出警示。但署方每月只公布指數的實際數字，並沒有公布指數所屬的級別，以及相關級別的含意，讓市民未能清楚了解蚊患是否達到警戒級別，指數亦只反映本港整體情況，未能顯示各區的蚊患趨勢。

蚊患嚴重監察地區被其他相對較輕地區拉低

申訴專員趙慧賢認為，現時的「誘蚊器指數」過於籠統，容易出現蚊患嚴重的監察地區被其他蚊患相對較輕的監察地區拉低，令人低估了蚊患的情況。，每月的「誘蚊器指數」過於片面，欠缺深入分析。

申訴專員建議制訂不同級別和分級說明，並每月整合各區數據，供署方及公眾參考。署方亦應設立有效的應變機制，善用蚊患指數及相關投訴數據，在蚊子滋擾較嚴重地區進行針對性的滅蚊工作，還有制訂適當的行政措施，確保妥善備存與錄得警戒級別指數監察地區有關的防治工作記錄，以便有需要時檢視。