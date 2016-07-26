東京奧運｜男友報稱同兄弟睇轉播 鏡子反射爆偷食疑雲

近日外有一名女網友，傳簡訊問男友在做甚麼，男友雖立刻拍照證明，自己正在跟兄弟們看東京奧運轉播，不過照片中的鏡子卻反射出驚人畫面，令女網友驚覺男友可能正在「偷食」。

女網友Megan Marie(callhermeganmarie@抖音)在抖音平台發放片段表示，她日前想到男友出門，突然心血來潮，傳簡訊問男友在做甚麼，男友稱正在兄弟家中，跟一群兄弟正看奧運轉播，更馬上傳一張照片給女友做證明。

照片裡的電視的確正在播放奧運賽事，不過，Megan卻發現多個可疑之處，就是照片下方的櫥櫃門板上的鏡子，反射出盤腿而坐的一雙白皙美腿，而她男友則穿著牛仔長褲坐在那雙美腿的旁邊，前方的茶几還擺放一杯紅酒。不但如此，相片裡的櫥櫃上還出現一些女性較常看的書籍，包括講述品牌Chanel的書。Megan氣急敗壞地問「兄弟的房間會有這些東西？」並在帖子裡直言：「我額頭刻著『白癡』兩個字嗎？」

網友反應兩極

短片上載抖音平台後，短短3天就吸引逾百萬人觀看，網友紛紛留言指「該說他(男友)聰明還是笨呢？」「為甚麼偷食的人總要用照片證明自己有罪」、「我已經知道他(男友)的藉口是甚麼了」、「這裡根本是女人的房間，哪有男人會擺鮮花和這種書」，不過，亦有網民認為女網友疑心太重，為她的男友辯護說，「那雙腿可能是好友的女友」、「你怎可單憑從這張照片就做出這樣的假設？」

相關新聞：

何詩蓓200自摘銀創港泳史 市民：商場恍如現場震憾夠激昂