男同志無法處理配偶身後事提覆核 當局承認過失將公平對待

男同志律師李亦豪，早前因無法以配偶身分處理已故吳翰林的身後事，向高等法院提出司法覆核，質疑現行法律及政策歧視同姓已婚伴侶，違犯《基本法》及《香港人權法案》。經過各方商討後，律政司長及衛生署長承認過失，並承諾政府所有部門將公平對待相關事宜。

高院法官周家明引述政府官方立場，提到警方在安排預約殮房認屍時，不會區分異性和同性伴侶，只會根據案情決定誰是最合適的辨認遺體人士；法醫科亦不會拒絕同性伴侶作為其配偶的辨認遺體者，或拒絕予以相關的服務及權利。周官提到，《死因裁判官條例》提及的「配偶」定義，沒有區分同性或異性配偶，而死因裁判法庭亦沒有政策否定同性配偶的權利，或對同性配偶作差別對待。

至於殮葬安排，食環署的現行政策不會拒絕同性伴侶的權利，亦沒有政策或内部指引訂明以任何形式，阻止或限制為同性伴侶提供身後事安排服務。而入境處同樣沒有政策以性傾向為由，拒絕同性伴侶為其配偶申請死亡證副本。由於各方已達共識，周官遂撤銷司法覆核申請及相關傳票。