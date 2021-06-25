男同志覆核居屋配偶資格勝訴 高院裁定房委會政策違憲

一名男同志與同性伴侶在英國註冊結婚後，二人決定在香港購買二手居屋作婚姻居所，但房委會早前指只有異性配偶才被視為「家庭成員」，如申請其丈夫加入成為住客便需補地價。該男同志早前入稟提出司法覆核，要求法庭裁定該政策違反《基本法》與《香港人權法》。高等法院今日裁定，房委會的有關做法違憲，違反了《基本法》第25條及《香港人權法》第1(1)及22(1)條，宣布房委會政策及決定無效，並下令房委會須支付對方訟費。

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法官周家明在判詞中指，居屋政策的原意是加快公屋租戶流轉，以及協助中低收入家庭置業，強調沒證據顯示政策有意區分異性及同性配偶，加上兩者對於共同置業或同住的需求，本質上沒有分別，裁定房委會政策屬性傾向歧視。

對於房委會認為政策有助傳統婚姻建立，周家明則認為，禁止將海外結婚的同性配偶加入為住戶，及免補地價轉讓業權，能鼓勵異性伴侶結婚或生育，此說法非常牽強，最終裁定兩項政策違反《基本法》，頒令房委會須支付入稟人訟費。