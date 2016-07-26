男子刀刺何君堯囚9年 法官︰政見不同不是襲擊藉口

立法會議員何君堯前年在屯門擺街站期間，被一名佯裝獻花的男子用刀刺傷，在胸口造成約2厘米傷口。涉事男子承認有意圖傷人及傷人罪，而企圖謀殺罪則存檔法庭，案件昨於高等法院判刑，被告就有意圖傷人判囚9年，傷人則判27個月監禁，兩罪同期執行。何君堯回應認為刑期太短，「9年不足夠，起碼20年。」而當時受傷的位置仍留有疤痕。



法官杜麗冰判刑時指，案件是一宗無理智、可怕的襲擊，認為在香港這個文明社會不能容忍，即使施襲者和遇襲者的政見不同，均不是襲擊的藉口，均不是使用暴力的藉口，而何君堯沒有嚴重受傷只屬幸運。

法官指，被告事前曾兩次到場視察，認為事件有精密部署。法官又指相關控罪的量刑要就每宗案的本身情況判斷，難以參考其他案件，而本案除了被告認罪外，無其他減刑因素。31歲被告董栢輝報稱無業。案情指，於2019年11月6日，何君堯在屯門碼頭輕鐵站對開就區議會選舉擺街站，早上8時許被告手持一束花，上前向何表示是其支持者，並要求合照。何答應後，被告突然取出一把長39厘米、刀鋒20厘米的刀，並刺向何的胸部，何身旁的保鑣上前阻止亦受傷。被告當場遭制服並被捕。

男子刀刺何君堯囚9年 法官︰政見不同不是襲擊藉口