男子劏魚遭罰60萬元 始知肢解水中國寶

本港一名男子懷疑用鹽灑向數隻蝸牛，導致牠們缺水死亡，涉嫌殘酷對待動物被捕，引起網上熱話。內地則有一名男子，劏了一條魚，被重罰50萬元人民幣，折合約60萬港元。

根據《瀟湘晨報》報道，安徽蕪湖一名齊姓男子早前在一處水坑中抓魚，其中一條從未見過，便拿回家準備烹調，還拍下劏魚影片上載抖音平台分享喜悅，將魚分件放入雪櫃打算慢慢享用。 豈料，魚還未吃，便警方發出50萬元人民幣的罰單。原來那條不知名的魚，是有「活化石」之稱的國家級物種「中華鱘」。

男子上載劏魚片段遭舉報

報道指，安徽南陵公安局接獲民眾舉報，指一名男子非法捕撈保育類魚類，將其料理準備食用，還將過程拍片上載。獲報後，相關部門立即進行分析，證實影片中的魚，正是大陸野生保育類動物「中華鱘」。

公安找到該名男子，以涉嫌非法捕獵、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物罪，開出50萬元人民幣的鉅額罰單。

男子連忙喊冤，強調不知道自己抓到的，竟是一條如此珍貴的魚類，惟這條中華鱘已被劏。

中華鱘最早出現於距今2億3千萬年前的早三疊紀，是地球上最古老的脊椎動物，也是研究魚類演化的重要參照物，和白鱘並稱為大陸的「水中國寶」，最長壽命可達40歲，是國家一級重點保護野生動物。