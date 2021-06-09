男子涉巴士非禮女乘客後逃跑 休班女警攔截被拖墮梯間受傷

薄扶林上周五發生一宗在巴士非禮案，車上一名休班女警長主動協助及看守疑犯，詎料對方突逃走，並將女警長拖行至梯間及跌落下層，導致她多處嚴重受傷。警方經深入調查後，前晚(7日)以涉嫌非禮和傷人，拘捕一名32歲男子。



涉事50歲女警長因直墮梯間，導致頭部撞傷及肋骨骨折；被捕謝姓男子則報稱任電子產品銷售員。西區警區總督察(刑事)侯禮文昨交代案情，指事發於上周五(4日)晚上約8時半，一名女乘客在一輛由中環開往石排灣的城巴7號線巴士上閉目休息，其間感到胸部右側被後方一隻手多次觸碰。女子轉頭與該男子理論時，一名休班女警長聞訊上前協助及致電要求增援，其時巴士已停在香港大學西閘巴士站，並容許其他乘客離開。

侯禮文稱，疑犯被看守期間突發難擺脫女警長奔向下層，攔截的女警長更被人拖到梯間，之後沿樓梯直墮下層，疑犯則趁機逃去。被問及女警被拖行時情況，侯形容疑犯逃跑時「千鈞一髮、衝力好大」，反觀女警已年屆50及沒有裝備，因而被拖跌。警方連日蒐證及調查後，鎖定疑犯身份並作出拘捕，又在其寓所檢獲相關衣物和物品，調查方向包括他有否牽涉其他風化案等。