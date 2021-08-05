男子舔匙舀糖打鬥後亡 裁定死於自然

58歲港鐵維修員黃文權於2015年10月在茶餐廳，疑因為將放過入口的匙羹放入公用糖罐，引起同枱男食客不滿而發生爭執，維修員其後倒地昏迷，留醫3個月後不治。今日在西九龍法院死因裁判庭續審，5男陪審團一致裁定死者死於自然。

裁判官黃偉權總結證供時指，解剖報告顯示死者死因為左椎動脈撕裂導致創傷性蛛網膜下腔出血。綜合兩位專家證人的供詞指出，血管瘤破裂原因有4種可能性，首3個可能性假定血管瘤本身已經存在，因外力、血壓上升或自然因素破裂；第4個可能性則是死者本身沒有血管瘤，但在爭執過程中形成撕裂性動脈瘤。

裁判官：認為死者死於疾病可裁定「死於自然」

裁判官黃偉權引導陪審團時，指可考慮裁定死者「非法被殺」、「合法被殺」、「死於意外」、「死於自然」或「死因存疑」。要裁定 「非法被殺」必須推論至毫無合理疑點，包括血管瘤因外力而破裂、破裂由食客的行為促成、食客的行為是蓄意、死者當時會承受被傷害的風險，以及食客的行為非法，以上任何一項無法完全肯定，則不能考慮此選項。裁定「合法被殺」條件是食客的行為乃合法自衛。「死於意外」則要肯定食客的行為與死者倒下無關。「死於自然」即認為死者死於疾病，即血管瘤破裂因血壓上升或其他自然因素促成。如以上選項均不成立，則可考慮裁定「死因存疑」。

陪審員退庭商議近2小時，一致裁定死者黃文權「死於自然」。

黃文權於2015年10月10日在觀塘順天邨萬順茶餐廳與食客梁寶鈿打鬥，其後受傷留院至2016年1月16日身亡。