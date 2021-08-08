男子遊北京野生動物園 衝向11白虎蹲地怪叫

北京曾有動物園自駕遊覽區遊客擅自落車而遭東北虎咬死，但一些遊客仍未吸取「血的教訓」。北京野生動物園自駕遊覽區昨日有一名男子突然下車，衝向一群白虎，蹲在白虎面前發出疑似模仿虎叫或哭號的古怪聲音。幸白虎們只是默默注視著男子，沒有任何攻擊動作，最終被工作人員以食物引誘和炮仗驚嚇而散去。

涉案男子被刑事拘留

衝擊白虎群的男子沒有受傷，被工作人員制服後帶離現場，工作人員隨後報警。北京大興區警方今日通報，涉案56歲姓江男子因嚴重擾亂公共場所秩序，已被刑事拘留。

園方：男子用語言動作挑釁白虎

根據動物園方面的通報，工作人員在白虎區外巡邏時，發現江男突然下車，馬上出言勸阻。江男沒有理會，反而加快腳步跑過防護坡，跳入展區隔離溝，期間工作人員一邊要求江男不要亂動，一邊向白虎投餵食物，以分散白虎的注意力，同時向上級匯報事件。不過，江男始終沒有理會工作人員，從隔離溝底爬向展區內側，與展區內11隻白虎對峙，不斷用語言、動作挑釁動物。

隱蔽式裝置阻擋人虎接觸

通報提到，展區內有多重安全防護設施，其中一道隱蔽式裝置起到關鍵防護作用，令江男與白虎並無實際接觸。白虎經食物引誘、投擲鞭炮等方式被驅離展區後，工作人員將江男制服並帶離，而白虎最後安全返回獸舍。

2016年7月，北京八達嶺野生動物園猛獸區內，32歲姓趙女遊客突然下車，被東北虎叼走，其母親情急下車救人，結果被東北虎咬死。趙女事後解釋，因丈夫駕駛技術不佳，所以想自己駕車，於是下車換位。