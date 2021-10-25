男生被控藏汽油彈 辯方指警長策劃

一名21歲學生去年4月13日晚，在葵涌警署附近遭截查時搜出兩支懷疑汽油彈，被起訴管有攻擊性武器罪，惟一名葵青警區警長懷疑「自編自導」有關汽油彈案。該警長因妨礙司法公正罪被捕，律政司暫未檢控警長，但繼續檢控男學生。案件今日在西九龍法院開審﹐男學生否認管有攻擊性武器，辯方指警長策劃陷阱，誘使男學生攜帶玻璃樽，而被捕警長不在控方證人列表上，辯方表明將傳召他出庭做辯方證人。

被告是21歲學生林偉豪，控罪指他在去年4月13日在葵涌警署附近一帶公眾地方，與另一人在沒有合理辯解下，攜有兩支汽油彈。

被告稱應網招運紅酒「五千蚊三個鐘」

被告由大律師陸偉雄代表。陸偉雄指，不爭議當日被告管有該些汽油彈，只爭議有沒有合理辯解，而辯方指警方設局，透過中間人利誘被告攜帶一個聲稱藏有紅酒的手提袋，前往警署附近一張石枱放下，而據被告早前在警誡時聲稱，自己出現在案發地點是因為見到朋友Instagram的限時動態，稱「五千蚊三個鐘」。辯方強調，被告事後才知道袋內玻璃樽其實是汽油彈，被告只是收到指示，整件事件是「警方策劃一個局，被告跌入陷阱」。

裁判官屈麗雯問到，辯方將傳召多少名證人，辯方回應會傳召相關的警員作供，包括早前被捕的警長，亦透露警方曾向案中的「中間人」發出證人傳票，惟不成功。根據控辯雙方承認事實，被告當晚拿著一個花紋手提袋，在葵涌警署附近一張石枱放下手提袋並離開，遭警員9899上前截停，發現內有膠袋包裹的玻璃樽，內有液體，樽口塞著毛巾。政府化驗所驗出液體為打火機燃料。

本案去年4 月中首次提堂時，被告保釋申請遭拒。警方於兩日後向傳媒確認，一名38歲葵青警區警長涉「自編自導」本月中區內一宗汽油彈案，其後被告向法庭覆核保釋，控方指本案有「相當進展」，不反對保釋，裁判官批准被告保釋候訊。

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