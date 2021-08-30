男補習導師涉落藥性侵7男子被捕 部分受害人是大學生

一名49歲姓蔡男補習導師，涉嫌以將安眠藥放入「保肝藥膠囊」，在灣仔一酒店迷暈及非禮一名18歲男大學生，並拍下其裸照。學生清醒後報警，警方調查後，連同該名18歲男生，最少涉7名男受害人，男補習導師涉嫌干犯11條「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」罪、11條「非禮」罪及1條「管有兒童色情物品」罪被警方拘捕。據悉，疑犯正變賣物業準備移居加拿大。

男疑犯補習社任職

被捕男子姓蔡，在北角一補習社任職。警方昨日凌晨3時接獲一名18歲受害男學生報案，在灣仔軒尼詩道一間酒店遭一名男子非禮，警方到場在酒店拘捕疑犯，並在涉事房間檢獲一個啤酒罐和一個啤酒樽，在疑犯身上檢獲一部平板電腦、避孕套、塑膠針筒連膠管和潤滑劑。

警方的調查顯示，疑犯由2016年起為該名男學生補習英文，得到對方信任後，今年5月起先後3次相約受害人到酒店談心事，每次均會喝酒，及向對方提供「保肝丸膠囊」，但膠囊疑被放入安眠藥，事主疑3度在入睡後遭非禮，惟前兩次均無察覺，至前日入睡迷期間感到私處被觸摸，揭發涉疑性侵。

警方在被捕男子的平板電腦內，搜獲600張屬另外6名成年男事主的裸照及被性侵時拍攝的照片，受害人均曾為疑犯補習學生，年齡介乎18至22歲，分別為大學生及無業。警方說，疑犯涉嫌在去年7月至今年8月先後8次相約該6名事主寓所，以及中環、灣仔及尖沙嘴酒店犯案。從照片所見，每名受害人在事發時都無意識，相信疑犯以相同手法犯案。

7名事主疑遭非禮被拍3萬段影片及照片

警方在疑犯馬灣寓所內再檢獲一部手提電腦及兩部外置硬碟，內藏3萬段影片及照片，合共389GB，涉及7名事主遭非禮時的拍下，另有20條兒童色情影片。

據悉，被捕男子於2013年從加拿大回流香港，之後曾在一間兒童及青少年院舍內任職導師及在一教會內當義務導師，之前並無性罪行定罪相關紀錄，警方指，疑犯在過去10年內曾接觸大量青少年，呼籲如有其他事主有類似經歷，盡快向警方求助，可致電36607544或3660754。