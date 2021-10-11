男警認營運非法賭檔 求情稱因投資比特幣欠巨債

一名29歲男警早前因涉嫌在觀塘一棟工廈經營非法賭檔被停職。該男警與另外兩名被告今日於九龍城裁判法院承認營運非法賭檔及違反營運進行受禁群組聚集處所。代表男警的大律師求情時指，被告因投資比特幣而欠下巨債，一時萌生賺快錢的念頭，終於誤入歧途，律師又提到該男警於前年處理社會事件，包括機場堵塞時表現獲上司肯定，原本是警隊「明日之星」，而且曾獲「最佳警員獎」，指他是警隊寄予厚望的警員。

控罪指，男警吳衍鋒，29歲，與案中另外兩名被告江永琛及黃俊朗，於本年4月10日，在九龍觀塘道404號時運工業大廈14樓D室營辦賭場，以及身為控制受禁群組聚集的處所人士，明知而容許該受禁群組聚集進行。當日，警方到該區進行反賭博行動，成功進入涉案約 1600 呎的單位，當中發現內有4張撲克枱，各有1名荷官負責，並有約30名賭客。警方亦在現場檢獲700港元現金、907個籌碼、1本帳簿及一些飲品。

裁判官：判監是法庭心入面打算

裁判官梁嘉琪聽畢向被告求情後表示，3名被告的控罪嚴重、加上牽涉疫情，明言「判監是法庭心入面的打算」，但基於 3 人認罪及求情，先會索取背景報告及社會服務令報告。至於其餘兩名承認協助管理賭場的被告，則會索取感化報告，案件押後至11月2日判刑。

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