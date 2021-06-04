留家抗疫太無聊？神人DIY榴蓮養生拖鞋 網友建議試穿跳繩

台灣疫情失守後，不少人都自律在留家抗疫。一位網民就在Facebook專頁《爆廢公社》上載了兩張照片，表示家人在家防疫太無聊，由於不能出門運動，所以突發奇想，研發了一對養生拖鞋，並聲稱可以按摩穴位，而且材料原始，價錢亦便宜。

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從照片可見，這雙神奇的養生拖鞋，其實就是從榴槤皮改裝而成，不過注意的是，帶刺的那面才是鞋面，這樣才能做到「腳底按摩、促進血液循環」的功效。事主表示，穿上後只有一句話形容：「舒服！」，而且還不忘推薦是「防疫期間居家具備物品」。



不少網友都被這創意折服了，也有人不忘調皮提醒事主「這做工感覺穿上會脫落，建議穿上試著跳跳看」、「以後不用跪榴槤了。直接穿這雙跳繩就好」、「這穿上去會留血吧！」、「每一步，都是天堂」「會痛死阿」、「這不止是促進血液循環了吧，是會噴血了吧」、「榴槤皮要留著給老公按摩膝蓋。強身健體。」