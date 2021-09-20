留言「攬住一齊死」鼓勵自殺前弒官 六旬小販被捕

六旬男小販涉於Facebook留言鼓勵他人自殺前行弒政府官員及司法人員，昨(20日)早於粉嶺被警方拘捕，涉嫌煽惑他人有意圖而傷人，目前仍在扣查。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁交代案情時指，警方日前在Facebook發現有帳戶發文透露有意自殺，並發現有人在貼文下留言，例如「攬住一齊死」等，鼓勵擬自殺者先殺死政府官員及司法人員。經調查後，警方聯同其他政府部門成功聯絡該名擬自殺者，發現對方沒有傷勢及生命危險，另外警方昨日亦將留言的64歲本地男子拘捕，並檢獲兩部手提電話。行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

將調查整個Facebook帳戶紀錄

被問到如何判別留言者是否有意圖殺死官員，鄭澤仁指，警方不會只針對調查個別留言或貼文，而是會審視被捕人士的整個Facebook帳戶紀錄，以蒐集證據是否有意圖煽惑傷人。他指，不便披露具體留言內容，但透露留言沒有涉及指定官員或司法人員，而被捕男子以往亦沒有相關刑事紀錄。

鄭澤仁批評，被捕男子面對有自殺傾向的人士不單沒有出手相助，更支持對方自殺，並鼓勵於自殺前殺死官員等，嚴重罔顧他人生命安全，公然破壞社會安寧，做法非常自私。