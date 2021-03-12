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畢加索畫作失竊9年被尋回 一名疑犯被捕
9 小時前
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畢加索名畫希臘Female head
畢加索畫作失竊9年被尋回 一名疑犯被捕
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畢加索畫作失竊9年被尋回，一名疑犯被捕。(網上圖片)

9年前失竊、由著名畫家畢加索於1939年的創作《女人頭像》(Female head)近日被尋回，一名男疑犯被捕。

雅典警方在當地周一表示， 9年前失竊的畢加索畫作《女人頭像》與荷蘭畫家蒙德里安(Piet Mondrian) 1905年的一幅畫作一同尋回。兩幅畫於2012年在國立希臘美術館，連同意大利16世紀畫家畫家卡恰(Guglielmo Caccia)的一幅畫作，共3幅畫被剝離畫框盜走。專家認為《女人頭像》從未出現在黑市上，因此從未離開過希臘，警方於去年2月恢復追查。

《路透社》消息指，兩幅畫是在雅典市郊的一個山谷中被尋回，其後1名希臘男子被捕。

《女人頭像》具有畢加索標誌性立體派風格，由畢加索於1949年贈送給國立希臘美術館，表彰希臘在二戰時對抗納粹德國，希望「向希臘人民致敬」。這幅畫估計價值 1,650 萬歐元。

9年前7分鐘內3幅名畫被盜

2012年1月，竊匪為誤導守衛，在清晨闖入大樓之前多次啟動了畫廊的警報系統，警衛關掉了警報，後來才通過運動探測器發現了其中一名竊賊，當時竊匪盜走4幅名畫，但在逃走時放棄了蒙德里安的另一幅畫作。警方事後指，整個盜竊過程只有7分鐘。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/畢加索畫作失竊9年被尋回-一名疑犯被捕-273871
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