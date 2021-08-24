疑准培訓醫生做高難度手術 威院主管吳國際據悉被停主管職務

中大醫學院教授、威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際早前再被揭於胰十二指腸切除手術期間，准予正接受首年外科專科培訓的醫生，負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。消息指，院方已暫停其主管職務，惟臨床及教學工作未受影響，預料有等調查小組公布結果後再決定。

據報道，威爾斯親王醫院發言人回覆查詢時指，早前成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。專責小組完成報告後，會盡快呈交新界東醫院聯網總監，而在專責小組工作期間，肝膽胰外科主管一職暫由外科顧問醫生李傑輝署任。

曾換肝手術中途離場 病人「開肚」3粒鐘

吳國際2017年擔任港大肝膽胰外科臨床副教授時，曾在瑪麗醫院監督換肝手術期間中途離開，到養和醫院協助另一醫生進行手術，導致瑪麗的病人「開肚」後3小時才做手術。他翌年不獲港大醫學院續約，同年轉任港大深圳醫院任肝膽外科顧問醫生，至2019年獲中大醫學院外科學系聘任。他在上月再被揭發早前在威院進行一宗胰十二指腸切除手術期間，批准一名正接受首年受訓的外科專科培訓女醫生，負責高難度的接駁膽管及迴腸手術。

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