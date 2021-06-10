疑因噪音投訴 觀塘區議員龔振祺與夫婦爭執打架被捕准保釋

昨日下午4時許，油塘高怡邨高遠樓龔振祺議員辦事處向街坊派飯，據報期間一對夫婦與女義工吵架，在辦事處內的龔振祺聞訊出來企圖調停，但該對夫婦與龔振祺再起爭執，互相推撞。

警方接報到場，經初步調查後，以涉嫌在公眾地方打架拘捕30歲的龔振祺、49歲的姓陳男子，以及48歲的姓連女子，後兩人為夫婦關係，龔振祺及姓連女子報稱受傷，由救護車送院。案件交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。

龔振祺事後在社交網頁facebook上載兩張照片，顯示他跌坐地上，另有一名拿着電話的女子亦跌在地上，帖文稱「突發，龔議員被人襲擊」。龔振祺指牽涉公眾地方打鬥案件，現已獲准保釋，他指自己扭傷手腕，手踭輕微擦傷，背下方撞傷，又指相關人士已多次惡意攻擊其辦事處人員，他表明會對施行暴力的人追究到底。

據了解，該對夫婦早前疑因噪音問題向龔振祺求助，找房署協調解決，但雙方先後多次爭執。