疑搜垃圾站查謀殺案 警遺大堆垃圾於路邊

今日網上流傳圖片，顯示昨晚有大批身穿防護衣的警員，於荃灣聯仁街垃圾站搜索證物。圖片所見，警員將大堆垃圾倒在垃圾站對出行人路及一條行車線，一輛警車停在垃圾站對開，並拉起膠帶圍封搜索範圍。搜索行動完成後，警員全部離開，大堆垃圾則遺留路邊，最後需由清潔工清理。消息指，警方搜索行動與馬鞍山恒安邨謀殺案有關。有傳媒已就事件向警方查詢。

年長工友急忙把馬路的垃圾搬回行人路

長期關注基層的自由工作者在社交網站張貼圖片，聲稱：「今晚到荃灣巡區，行到聯仁街垃圾站看到被警察圍封，聽說警察要在滿載垃圾的垃圾斗中尋找東西，於是把所有垃圾倒了出行人路也佔據了一條行車線，圍帶中年青大隻警員穿上全身保護衣在垃圾堆中進行尋找工作……大概10時50分(我)回到聯仁街站，警察走了，垃圾就留在地上，圍封帶也解了，一條行車線也被阻礙，年長的工友卻急忙把馬路的垃圾搬回行人路上」。他說：「沒有留下一個警察幫手管理交通就真係說不過……荃灣的街坊，今晚的臭味不關清潔工人的表現，辛苦了他們。」

昨日下午，馬鞍山恆安邨發生命案，一名八旬老翁在大廈走廊懷疑被鄰居斬斷手指，家人隨後發現老翁昏迷倒地，報警送院後不治。沙田警區刑事調查隊接手調查事件，案件列作謀殺案處理，其後拘捕一名35歲涉案男鄰居。警方將於中午12時交代案情。

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