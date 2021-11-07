更新｜長青隧道管道內泥頭車起火冒煙 往機場方向慢線封閉

長青隧道往機場方向管道內，今早有泥頭車起火冒煙，該段路面一度全線封閉，現時駕駛人士只可使用快線及中線行車，上址交通擠塞。

長青隧道往機場方向一度全線封閉

事發在早上約8時許，有泥車頭在長青隧道往機場方向管道內著火。根據社交平台的圖片顯示，長青隧道入新界方向全封，不少救援車輛抵達現場。運輸署在8時25分發提示，稱因車輛着火，長青隧道(往機場方向)的全線現封閉，呼籲駕駛人士請考慮改用其他道路；至約9時16分左右，運輸署指，長青隧道(往機場方向)的慢線仍然封閉，駕駛人士只可使用快線及中線行車，並指上址交通擠塞。

多條巴士線須改道

受事故影響，多條巴士路線須改道行駛，包括61X，62X，258D，259D，960，961，P960(往屯門方向)；以268C，269B，269C，968，P968(往元朗方向)。

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