疑爬棚架偷竊 家居CAM直擊賊人10樓窗外伸晾衫竹「釣」走手袋 事主失近6千元財物

深水埗驚見「晾衫竹釣手袋」家居盜竊案！昨網上瘋傳一段相信是家居網路攝影機拍攝到以「晾衫竹」盜竊的片段，有賊人於深水埗一幢住宅的10樓單位外，隔著窗花，伸入一枝長約2米、頂端裝有勾狀物的「晾衫竹」，僅花數十秒便「釣」走放在客廳沙發上的手袋，雖然事主留意到客廳異動，即時衝出並大叫：「喂！喂！喂！搶嘢呀！搶嘢呀！」但為時已晚，只能眼睜睜看著賊人逃去無蹤。



事發地點據指在深水埗一幢11層高的住宅大廈，今年3月起做維修，外牆搭建棚架，涉事單位則位於10樓。警方正追緝一名穿長袖衫、深色褲、戴帽及白色口罩的賊人。警方回覆查詢表示，近日共接獲2宗發生於荔枝角道380號涉及棚架的爆竊案，其中涉於單位窗外以長棍，勾走客廳內一個手袋的案件發生在周日(22日)，事主損失總值約5,900元財物；另一宗則發生於上周六(21日)，在同一地址另一單位發生，事主約6,000元財物被盜。深水埗區議員李庭豐指，區內大量舊樓，不時有需要搭棚的大維修，加上疫情後或更多人因經濟問題鋌而走險，區內治安轉差。他又指，區內不少大廈業主法團都缺乏資金管理，甚至是「三無大廈」，他倡議當局研究「聯管」，解決技術、法例等問題，推動數座大廈「夾錢」作社區式管理。