疫下小一新生自理學術能力急降 小學要教執書包上落樓梯

暑假結束在即，莘莘學子本周陸續重投校園生活，估計大部分學校師生接種疫苗比率未能達七成的要求，只能提供半日面授課，不會留校午膳，學生並要做足防疫措施。疫情持續逾一年半，學生不斷面對停課或改為網課，多少影響學生學習進度及社交能力；有小學去年開學更觀察到有小一新生自理能力及學術知識明顯「滯後」。保良局田家炳小學校長陳詠賢憶述，去年開學時，發現有約兩成新生無法自理，「連基本嘢都唔識」，有學童甚至在如廁後不懂清潔屁股，「要搵嫲嫲幫手」，部分新生連順數英文字母A至Z、數字0至20等本應於6歲具備的學術知識亦現困難，於是今年推出貼身的自理教學。有專家指，毋須特意「家校分工」，家長可透過日常生活自行教導孩子自理能力。攝影：蘇文傑

如廁後不懂清潔 增自理課程

小一新生於幼稚園高班(K3)時，在去年上半年停課逾半年，陳詠賢指，去年9月底復課後發現他們部分連去洗手間排隊、揭開廁板、「一步一級」上落樓梯和正確執筆等都做不到，陳更指新生或因疫情下習慣在家上網課，在校上課的坐姿「得人驚」，有人課堂期間「棟起隻腳」；陳指部分小朋友或於家中被家人「全面」照顧，令廁後自行清潔都不懂；透露去年有新生逗留於廁格逾20分鐘仍不回課室，及至教師到廁所了解後才發現，新生因不懂擦屁股，無法離開廁格，並請求到場的教師致電其祖母到校幫他清潔，最後在教師的教導下才終於自行完成清潔。



特設3天適應課教自理

鑑於去年經驗，校方上周四至六、一連三天的適應課中，特意加入貼身自理教學，如重複教導上落樓梯、如廁訓練、整理衣服、正確坐姿等。陳指，往年「執書包」方面只須教新生看上課時間表，「今年不放心，亦教得更貼身，與新生在校實際試一次如何執書包」，她又直言新生「連執枱執嘢都唔係好識」，望透過自理教學令小朋友對衛生更著緊，溫故知新及重複練習自理技巧。

元朗區博愛醫院陳潘佩清紀念幼稚園幼兒中心校長劉詩敏坦言，幼童長時間停課自理能力大倒退，她指，停課前幼稚園原已教會幼童如廁後整理校服，亦會提供特定肌肉訓練，但上一個學年停課大半年，有幼稚園高班(K3)學生重返校園後，基本至扣鈕、拉拉鏈都不懂，更指其「用匙羹食飯都手震震、想去廁所都淨係識喊唔識講出嚟」。她更指這不是個別個案，她與區內五成小學校長接觸，均指去年的小一新生不懂自行如廁，疫情下，家長在家雖然亦可與幼童練習自理，但普遍著重結果多於進度，令訓練結果不理想，例如幼童復課後，走路都不平穩，影響下一個成長階梯，落樓梯雙腳都「震下震下」。結果不少小學須「好似湊BB咁湊」，用大半學年才提升他們正常的自理能力。



數、常科平均分大跌10分

增課後補底班

除自理能力，校方亦憂慮小一新生的學術能力；陳指，去年的新生或在家上課影響學習進度，有新生甚至數不齊英文字母A至Z、數字0至20，去年小一上學期的數學科平均分由過往70至80分急跌至不足70分，常識科亦由往年的80至90分跌至80分以下，校方用了近乎整個學期才成功協助新生追回應有進度。校方於今年銜接課中加入學前小測以評估新生的知識水平，新生如有特別需要，會安排於課後一小時內參與「補課」，即不同主科的「補底班」。



家長以身作則

提升子女能力

學生的自理和學術能力，除依賴學校外，家長的家教更重要。全職媽媽池太太坦言，最擔心女兒升上小學後不懂自行如廁，故在開學前特意在家中與女兒「彩排」去廁所及如廁後整理校服。雙職家庭的范先生及太太於疫情下在家工作，兩人把握時間透過運動身體的遊戲訓練兒子分辨單雙數及認英語生字。

幼稚園為幼兒學習自理及基本知識的關鍵階段，香港幼兒教育及服務聯會高級項目經理劉德權表示，幼稚園最主要提供與朋友及老師共處的學習環境，而一般自理能力、幼稚園程度的數學、學字母等，家長也能自行教導孩子。他解釋，家長要教導孩子自理能力或幼稚園程度的學習進度，透過日常生活也可讓小朋友接觸到，例如教導小朋友更衣、跟他人打招呼、如何「擤鼻涕」等，毋須特意「家校分工」，各自負責哪一部分。

家長非專業教育人士，或不清楚小朋友哪個年紀要達到甚麼程度，他建議可瀏覽教育局網站，最簡單直接是向就讀的幼稚園查詢，學校可向家長提供相關參考。他續指，幼聯向來鼓勵家長抽空與小朋友建立親子講故事時間，同時可建立親子關係。若家長未能抽空照顧小朋友，可向祖父母輩或親友尋求協助，仍有困難的話，則可尋求駐校社工幫助。

校園防疫要做足

幼童重返校園，自理能力已令人擔憂，防疫功夫又能否做得足？基督教聯合醫院兒童及青少年科護士團隊為幼童提供開學防疫貼士，病房經理楊美雲指，口罩一旦被汗水沾濕容易令其防禦力降低，現時仍天氣酷熱，建議家長為半日上課的幼童預備2至3個口罩，尤其於體育課後、進食或沾污口罩後可即時更換；亦籲幼童勿以手接觸口罩或拉下口罩說話，並再重提洗手一定要達20秒。不過，劉詩敏指，家長防疫工夫上安排及教育妥當，現時，孩童已十分習慣戴口罩，甚至連學前班的2歲幼童都懂得自行換口罩，但承認在洗手次數上，幼童亦現「抗疫疲勞」，次數明顯比以往減少。