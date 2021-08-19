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疫下常態 電腦通訊節今一連四日開鑼 空氣淨化機 電單車殺入會場
3 小時前
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香港電腦通訊節電腦科技空氣淨化
疫下常態 電腦通訊節今一連四日開鑼 空氣淨化機 電單車殺入會場
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有展商指手提電腦仍是主打產品。(蘇文傑攝)
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純電動電單車也參展電腦電訊節。(徐炯晞攝)
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(蘇文傑攝)

電腦周邊產品愈來愈多元化，疫情下催生更多另類產品，今日開鑼的「電腦通訊節2021」也不再局限展銷電腦、USB手指、鍵盤等貨品，有展商看準抗疫產品近半年銷情報捷，乘勢推出新型號並帶入電腦通訊節；亦有純電動電單車駛入展覽，冀把握疫情下，外賣和網購的大勢，推動環保物流新機遇。
 

抗疫一年，本身主打手機周邊產品的廠商「momax」先後推出多部智能空氣淨化風扇(圖3)，銷售經理譚啟雄表示，自產品今年4月推出後3個月，淨化機系列產品累計售出逾4萬台，遠勝預期，今次參展更帶來加強過濾效能的新型號，對銷情很有信心，特別租用更大攤位，相比2019年大6倍，生意額也料升六至七成。展覽期間，將全系列推出八折優惠；購物滿500元可獲贈戲飛兩張。

疫情新常態促使更多人習慣使用外賣平台，更有人添購適合送外賣的電單車成為外賣員。電能推動的電單車「ecooter」代理聚暉貿易有限公司銷售經理陸先生指，疫情下港人對電單車外賣重拾關注，當中不少平價燃油「綿羊仔」銷量趨升，他指，電能電單車燃料成本亦不高，冀大眾對電單車關注，可助推廣其品牌的電動電單車。

新常態亦包括不少人需在家工作的時間更長，電腦顯示屏、視像鏡頭等需求大增，不過，宏碁電腦(遠東)有限公司高級銷售經理陳啟賢表示，熱潮去年下半年已逐步消散，相關產品未必持續大賣，惟電腦顯示屏仍有龐大需求，相信除手提電腦外，成為第二類主打產品。他補充，需求大增及原料緊張，不少電腦產品成本上漲，展銷會內難提供較高折扣，加上未通關致內地及澳門客銳減，相信生意額僅得2019年八成，惟留意到過去半年銷情滲淡，8月派發第一期消費券後門市銷情有起色，明顯感受到消費者等待政府派發消費券，冀展期也能在消費券帶動下有所得益。漢科電腦公司負責人唐先生則指，在家工作推動了迷你電腦及便攜顯示屏需求，指其慳位、便利特性，隨時「飯枱變書枱」，不少買家「一試難忘」，相信相關產品仍有市場，料消費券幫助下，成績較前年好。

電腦通訊節今起至23日在會展舉行，入場門票35元，隨門票派發一張幸運卡，面值10至500元，可作場內現金券使用。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫下常態-電腦通訊節今一連四日開鑼-空氣淨化機-電單車殺入會場-281138
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