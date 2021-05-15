疫下捐血量減一成存量低 產婦輸3包血後改打鐵針造血

今日(14日)是世界捐血日，紅十字會留意到近期市民捐血意欲下降，去年受新型肺炎影響，捐血量下跌一成、首次捐血者數目減少四成，血庫存量更試過低見只有3至4日的需求。其間，有產婦因存量不足，只能輸3包血，其餘則改為注射鐵針，然後由身體自行製造血紅素。

媽媽黎嘉惠在懷孕第28周，發現出現胎盤前置，即生育時有機會大量出血，至第36周時因見紅而急需開刀產子，孩子順利出生。不過，她手術後被送往深切治療部，因子宮有積血而先後進行3次手術，其中一次更因失血過多要輸血，卻遇上血庫存量低的問題，「輸咗3包血之後呢，我醫生同我講因為血庫唔夠血，所以輸咗3包畀你呢，就要輸鐵喇開始，你要自己製造血喇。」

相關新聞：變種病毒｜天水圍少女源頭未明 袁國勇稱動物傳人機會較低

一向沒有捐血的黎嘉惠，在今次驚險經歷後體會到捐血的重要性，更為之前沒有捐血感到慚愧，形容捐血「有意義過做義工，救返我條命」。事發去年11至12月時，正值「歌舞群組」大爆發，醫院因疫情嚴峻禁止探訪，其丈夫羅先生只好每日把物品經醫護人員轉交太太。他憶述，太太產子當日十分緊張和擔憂，得知母子平安後始鬆一口氣，形容經歷「真係好似死過翻生」，直言會永遠疼愛太太，之後亦會身體力行捐血。

婦產科醫生至今捐血19次

過去9個月在伊利沙伯醫院，都有約7名媽媽因胎盤前置而大量出血，其中一人更需要輸7公升的血液，即人體血液的兩倍。伊利沙伯醫院婦產科醫生陳敏暄說，胎盤前置在婦產科很常見，懷孖胎、子宮收縮乏力的孕婦亦有較大出血風險，因此婦產科血液需求量很大，自己自18歲至今已捐血19次，直言血液沒有其他替代品，加上成為婦產科醫生後，亦深明捐血的重要性。

相關新聞：新冠肺炎｜本港新增1宗確診 染變種毒婦印尼抵港後病發

紅十字會呼籲市民捐血

不過，紅十字會指過去一年收血量有所減少，紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管梁雅詩稱，去年只有12.2萬人成功捐血，較前年約14.6萬人少約16%，首次捐血人數更由前年的約3萬人，跌至去年約1.9萬人。她續稱，近期受變種病毒的威脅，市民捐血意欲也稍為降低，呼籲市民踴躍捐血，補充血庫存量。在疫情下，紅十字會較難到學校和商場舉辦捐血日，梁雅詩指人數減少亦與學校停課有關，導致首次捐血者和16歲捐血者減少，建議市民可前往捐血站捐血，流動捐血隊亦有到醫院，為醫護人員設流動捐血站。