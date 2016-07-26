疫下新常態｜盛事陸續來 11月美酒佳餚 維港渡海泳擬「雙12」下水

隨本港疫情持續向穩，更多大型盛事陸續舉行或復辦。繼周日將舉行的渣打馬拉松，旅發局主辦的美酒佳餚巡禮，將於下月1日登場，今年雖仍未能一如以往在中環設4日大型展覽，但有新玩法——「酒入社區」，與全港逾400間餐廳酒吧推出餐飲優惠及限定特色餐單。至於已停辦兩年的維港渡海泳，遊泳總會亦宣布計劃在「雙12」復辦，參加者須打齊兩針及賽前出示陰性病毒檢測證明等，配合防疫措施。

美酒佳餚巡禮橫跨整個11月，與去年線上舉行一樣歷時整整一個月，今年將進一步走入社區，以新方式舉行，不再只局限於線上虛擬互動或在家享用美酒佳餚。參加人士購買「品味券」後，可在4個區域參加「遊『酒』香港自助行」，在參與巡禮的餐廳、酒吧和食肆品嘗限定美酒小食，或以優惠價嘗推廣美酒和食品。同期舉行多項飲食推廣活動，亦會以線上線下方式舉行。

4個區域包括中環、灣仔、尖沙咀及堅尼地城，今次「入區」舉行，參與「自助行」的餐廳酒吧合共近50間。憑品味通行證，可以50元的「電子品味券」享用原價每杯約100元的紅酒或60元的咖啡、150元電子品味券可享原價210元生蠔套餐或180元的芝士拼盤等。品味通行證本月26日起可透過「購票通Cityline」購買，入門品味證為250元，連同5張品味券，亦有500元的標準品味證，內有10張品味券、餐飲及美酒優惠，以及兩隻酒杯。「唔夠喉」亦可隨時增值品味券，每張50元。首100名遊遍20間餐廳或酒吧的參加者，更可獲贈品酒套裝及皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」指定四晚航線1,000元「抵用券」。

加入「chill out新區」

今次舉行的區域包括近年冒起的「chill out新區」堅尼地城，旅發局推介堅彌地城新海旁及附近的科士街，各自有4至5間參與餐廳「割據」。其中英式餐廳GRAIN特別為活動推出一款薄餅，並推出特別優惠，若一併嘗試自家製手工啤、白酒及小食，即合共3款飲品、1款小食及1款薄餅，在活動中僅須6張品味券，即300元即可享用原本共值約470元的美食。GRAIN所屬的Woollypig HK集團營運經理陳永樂表示，期望透過巡禮讓區外市民也認識他們，若能提高生意額一至兩成也十分高興。近50間參與「自助行」的餐廳酒吧有一半以上為C類或D類食肆，即堂食須用安心出行記錄，而GRAIN則繼續設有B區，讓食客選擇填資料，但須在10時前離開。

同步舉行的新體驗節目包括「美酒佳話on-air」網上直播，市民可預訂限量發售品酒套裝，與專家線上互動，交流高階品酒資訊，合共有9堂。套裝同樣可於26日開始在活動網站購買，售價由250元至750元，每堂約100套供預訂。其中包括市面仍未出售的法國波爾多「期酒」，售價為400元，由著名酒評家James Suckling與預訂客人一嘗機會難逢的「酒花」；另一堂「當Johnnie Walker遇上朱古力」(750元)亦會與星夢郵輪「雲頂夢號」郵輪合作，參加者有機會獲得「雲頂夢號」4日3夜(雙人露台客房)郵輪假期共15個名額。

其他新活動還有「中菜大師發辦」，包括以多種烹調方式炮製盛宴，以及與四百多間餐廳食肆提供約七折的推廣優惠。眾多玩法下，全城共逾400間餐廳提供餐飲優惠與特色餐單，包括60間米芝蓮及得獎餐廳，推出期間限定的精選餐單。

程鼎一：單車節冀來年首季復辦

旅發局總幹事程鼎一表示，今次美酒佳餚巡禮投資約1,500萬元，主要用於市民享用的優惠及海外推廣宣傳，相信參與活動人次達14至15萬，與以往在中環舉辦的美酒佳餚巡禮相若。他又指，以新方式繼續舉辦活動，是為了讓海外及內地旅客知道本港餐飲食肆運作正常，亦因去年線上舉行也成功，吸引不少人收看，今年在疫情控制不錯的環境下，把活動帶到餐廳，讓參加者可感受氣氛和更有親切感。另外，他透露單車節未能趕及下月舉行，但冀來年第一季可復辦。至於元旦倒數活動，旅發局表示正積極籌備，將盡快公布有否煙花匯演。

泳總：留意大會網頁及新世界維港泳FB

至於因社會事件及疫情闊別兩年的新世界維港泳，也將緊接在12月12日復活。主辦方泳總表示，因應近月疫情漸趨緩和，疫苗接種率也近七成，決定復辦，正與當局商討有關防疫措施安排，冀在本月底前取得相關批准，之後公布詳情及報名安排，呼籲有興趣市民密切留意大會網頁及新世界維港泳的Facebook專頁。泳總亦指，將採取嚴謹防疫措施，包括規定所有參加者賽前14天須完成接種兩劑疫苗，並須出示陰性病毒檢測證明。

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