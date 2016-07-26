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疫下遊泰 昨向海外旅客重開 打針港人赴布吉毋須隔離
3 小時前
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疫下遊泰 昨向海外旅客重開 打針港人赴布吉毋須隔離
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布吉昨向外海遊客重開，首批旅客來自阿布扎比。(美聯社)

泰國旅遊勝地布吉島對海外遊客「封關」15個月後，昨首迎來近400名外國旅客，為泰國在疫下重開旅遊業試水溫。布吉從昨日起容許過去21天停留在香港、內地、英國、美國和澳洲等66個低至中風險地區並已接種新冠疫苗的旅客，入境後毋須接受14天防疫隔離。合資格的旅客須完成接種疫苗滿14天，並持72時內的病毒檢測陰性證明。
 

昨共有4個國際航班抵布吉，載有347名來自多哈、特拉維夫、新加坡和阿布扎比的旅客，25名旅客乘搭從阿布扎比起飛的直航客機昨早11時率先抵達布吉，旅客須在機場做病毒檢測、量度體溫及檢查已接種疫苗等文件。有遊客稱，「兩年無外遊，我選擇參與布吉沙盒計劃轉換心情。」泰國旅遊部長皮帕指，這項被稱為「布吉沙盒」的計劃對經濟復甦非常重要，「2019年我們本地和國際旅遊的收入達3萬億泰銖(約7,300億港元)，但2020年收縮至8,000億泰銖(約1,937億港元)」。

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遊客抵達布吉機場後，須檢查確認已接種疫苗等文件。(路透社)

3次檢測呈陰性  可往泰國各地
除了接種疫苗和病毒檢測證明，到布吉的旅客在抵達前要先向泰國使領館申請入境證書，並預先購買最少10萬美元(約78萬港元)保額、包括新冠病毒治療的旅遊保險，遊客也要下載追蹤應用程式和預訂指定酒店。在進入布吉後，遊客須載口罩和遵守社交距離措施，以及自費接受3次新冠病毒檢測，若全屬陰性，在14天後，他們可自由到泰國其他地方。


疫情反彈  東奧或閉門舉行
日本東京奧運本月23日揭幕，惟東京自上月解除緊急狀態後新冠肺炎疫情現反彈，周三新增714宗確診，自5月26日以來再破700宗，昨續增673宗新症，或會再實施緊急狀態。首相菅義偉昨重申，因應日本疫情，東奧可能在無現場觀眾下比賽，一切以日本民眾的安全為優先。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫下遊泰-昨向海外旅客重開-打針港人赴布吉毋須隔離-274220
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