疫市奇葩｜新世界柏傲莊III收逾3.05萬票 打破香港開埠紀錄

新世界大圍站上蓋臨河「柏傲莊III 」收3.05萬票，榮膺「史上新盤票王」，打破香港開埠以來的紀錄。

「柏傲莊III 」單位較一、二期配備更多自家研發的智慧室內專利裝置，不但獲柏傲莊第一、二期的向隅客繼續支持，更吸引新捧場客入票，今天截票共收3.05萬票，打破維持了24年、於97年寫下的新盤票王紀錄，創造疫市奇葩。新世界發展行政總裁鄭志剛表示，入票反應熾熱證明市民對這類優質樓盤需求殷切；柏傲莊建築設計獨特加上配備自家研發的貼心專利設備，亦衷心感謝大家對新世界品牌的支持，刷新香港開埠以來的新盤票王紀錄。

新世界新盤「柏傲莊」自去年10月開售，至今已3度打破97年後新盤票王紀錄。柏傲莊第一至三期累售2,769伙，佔整個項目近9成單位，套現逾331億元。其中本月開初開售的第三期共沽666伙，套現逾94億。市場消息指，買家七成來自新界，兩成屬九龍區，餘下屬港島區；當中八成為用家，兩成為投資客。