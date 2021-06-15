疫市營商 初創公司設客製化T恤平台 聯乘本地設計師殺出血路

不少年輕時裝設計師推出個人品牌時，都會遇到資金及囤貨的問題，更對如何將產品在市場推廣感困難。有多年市場營銷經驗、曾任美國上市公司品牌地區主管的徐偉駿(Danny)，3年前放棄高薪厚職，創立網上營銷初創公司，其後轉營設立網上平台專攻客製化T恤，同時與本地設計學院的學生和畢業生合作，冀帶動業務之餘，又可幫助年輕設計師解決營銷和推廣難題，締造雙贏局面。



自稱工作狂的Danny是香港專業教育學院(IVE)商業學科高級文憑畢業生，設立初創公司時，主攻商場、展覽主辦商、宣傳活動營辦商構思及策劃營銷推廣活動，針對數碼紡織打印科技，有逾15年營銷經驗的他明白本地時裝設計師的顧慮，希望協助他們的發展，其後公司業務因受社運影響須轉營，更堅定他的決心。他解釋設計師如需要將設計批量生產，需要一定資金及面對囤貨的煩惱，如能做到在收到訂單後才生產，就可為獨立設計師和小型品牌解決資金和風險的問題。

Danny早前與香港知專設計學院(HKDI)的設計企劃研究中心合作，將HKDI的學生和畢業生設計作品透過其公司所設網上平台PERSON.TEES推出市面，「即使只訂一件也可生產」，而公司每賣出一件T恤，設計師就會獲得分成。他坦言，初創公司資源有限，T恤款式和物料暫只有一款——棉質圓領T，主要只是更改設計師圖案。希望未來可為每位設計師增至10款設計，數月後亦會增添牛仔衫、袋等設計。

有份參與計劃的HKDI時裝形象設計高級文憑畢業生黃雪瑩指，以往的作品多由時裝買家採購後再作零售，設計師的角色十分被動。她又表示，Danny的團隊會就成本考量、生產模式、市場策略、識別和尋找潛在客戶等方面提供指導，對於品牌往後發展有很大的啟發；加添網上銷售有助直接接觸顧客。