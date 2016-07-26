疫情下行山意外急增 搜救者籲勿獨行 「BE SMART」

疫情期間，不少市民為求「唞唞氣」到戶外行山，更不知不覺「行上癮」，甚至風雨不改，以致樂極生悲。消防處指疫情期間的行山意外有明顯上升，而死亡個案大部分涉及獨自行山。隨著踏入秋涼的行山旺季，警方、消防等部門趁機提醒市民，包括避免獨自行山、留意沿路資訊牌、安裝具GPS功能的電話App等「BE SMART」6招，希望大家享受郊遊樂之餘，亦能安全往返。

根據消防處統計，2017至2019年每年約有逾200宗的攀山拯救事故，受傷人數約百多人，死亡數字分別為15、9和13人。然而2020年新冠疫情爆發，市民留港抗疫期間掀起行山熱潮，不少行山新手加入行列，相關事故和受傷人數均有明顯上升。消防處指，今年首8個月，處方初步接獲660宗攀山拯救事故，已經超越去年全年的602宗，升幅約10%；而今年有401人受傷，比去年325人多約24%，今年至8月已有7人死亡。飛行服務隊指，2016至2019年平均每年只有400多宗攀山拯救召喚，到去年召喚次數急升1倍至885宗，截至今年8月底，已接獲631次召喚，比去年同期的平均數高出7%，情況值得關注。

四人被困鳳凰山南天門石澗

消防隊目(攀山拯救專隊支援隊)胡誌恒分享今年5月11日，一宗於大嶼山鳳凰山南天門石澗的攀山拯救行動。他指1男3女於上午由塘福出發，至黃昏時，男子穿過一片密林，爬上一幅5米高的直壁找路時，意外失足跌傷膝蓋不能步行，被困於南天門石澗對落150米位置。胡誌恒指當日十分大霧和極度潮濕，大澳攀山拯救隊花了頗長時間才到達南天門入口，再鋪設5至6條、每條約50米長的扶手繩才順利到達受傷男子位置附近。不過由於天氣差以及能見度低，消防人員需翌日早上8時才接觸到傷者，並需尋求高空拯救專隊及另一隊攀山拯救專隊到場支援。最終要靠消防人員鋸開數十棵樹，清空環境，才能配合到飛行服務隊的吊運，把傷者送往治療。



山上迷路定位重要性

港島總區衝鋒隊高級督察高國權表示，行山者可細心留意附近有沒有緊急求助熱線、路牌、燈柱號碼、水渠號碼或資訊牌等，幫助定位，即使是一個岩石上的噴漆文字、一塊士多招牌都可以成為獲救關鍵！

他指警方利用現存在港島郊野公園內屬於不同部門及公營機構、約4,000個標誌及設施建立一格索引資料庫，並將已確認的標誌及設施配上「方格定位編碼」(簡稱KK)，再配合附近可確認的地理特徵，儲成快速搜索系統。他指透過這個Signage系統，只要輸入求助人士提供的資訊，便能轉換成KK坐標，鎖定位置。



行山緊記6點「BE SMART」

Buddy System 夥伴同行

‧避免獨行，應預先把行程告知家人或朋友

Equipment 合適裝備

‧穿著合適運動服和行山鞋、帶備足夠糧食和水、地圖和指南針等

Safety Mindset 安全意識

‧避免因「打卡」而登上危險點或於不穩天氣下前行

Awareness 時刻警惕

‧預先查詢天氣情況和注意天氣變化

Route Planning 計劃路線

‧量力而為、因應隊員能力及狀態規劃路線

Tracking Service 準確定位

‧留意沿路資訊牌、安裝具GPS功能的電話App

消防員以身擋大石保護傷者

高級消防隊長(攀山拯救專隊支援隊)張天瑜指，近年多了市民挑戰一些無明顯路標的高難度山徑，令搜救更困難，而搜救人員需帶備各種不同「架撐」，如金屬扣、繩索和抬床等，重量可達10至25公斤，背負沉重裝備的同時需要在崎嶇難行的山路兼顧個人安全，壓力不小。搜救過程亦充滿危險，如今年5月初，消防處接報到馬鞍山彌天棧道拯救5名被困人士期間，突遇上山泥傾瀉，3名消防員為保護傷者，用身軀抵擋大石，造成身體多處受傷。她又表示，不少死亡事故均涉獨自行山，故呼籲市民享受大自然之餘，亦應提高危機意識，多想一下：「究竟我行多步會否跌下去呢？家人是否知道我的位置在我失聯後幫我報警？」



大東山睇芒草 新手勿輕視

每年10月尾到11月初是芒草季節，吸引不少市民行大東山打卡拍照，民安隊行動及訓練主任(特遣部隊)劉卓然提醒，大東山路段難度系數雖不高，但「山系」新手不應輕視，要預先規劃行山路線和準備好物資，由於不少市民會停留影相，加上入夜時間變早，亦應預留充足回程時間，以防入夜後在山上迷路。



求生錦囊

隨時救你一命的行山小物：

‧大黑色垃圾袋─可避雨、保暖

‧哨子─救援人員可聽聲辨位、更易鎖定位置

‧鏡子/金屬片/電筒發出閃光使救援人員更易找到

實用網站/手機程式：

‧香港天文台─香港遠足路徑天氣服務

‧漁護署─「郊野樂行Enjoy Hiking」流動應用程式設有GPS遠足留蹤服務



疫情下行山意外急增 搜救者籲勿獨行 「BE SMART」