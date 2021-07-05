疫情催化 前空姐轉行做學護 冀病人感受關懷

疫情下旅遊業受創，不少空中服務員要另覓出路。曾任6年空姐的陳苑怡去年決定重返校園當學護，入讀明愛醫院護士學校。她憶述當了空姐3、4後，意識到自己對危機處理的專業知識不足，出現疫情只是催化她轉行決心，她希望做護士後可把醫護人員的關懷傳遞給病人。



雖然重返校園，但疫情不單影響經濟活動，在學人士的學習流程亦受到干擾，陳苑怡指，學護課程首年已需要臨床實習，疫情下，導師只能「隔着螢幕」提供互動教學，彌補缺乏臨床經驗不足。她續指，雖然上網課，導師更用其他方法令學護們體驗病人在接受治療時的感覺，如要求她們備月餅罐和飲管，模擬病人大小二便在床上「解決」和戴氧氣喉的情況。而護士學校設有模擬病房和社康護理居家情景，導師會安排額外的教學影片給學生觀看，了解如何操作儀器和照顧病人。



醫管局開辦新4年護理課程

目前醫管局轄下的3間護士學校，由屯門醫院、伊利沙伯醫院及明愛醫院開辦課程。陳苑怡修讀的「護理學高級文憑」屬3年課程，而醫管局早前已宣布今年9月新學年起將推行新課程，由「護理學高級文憑課程」轉為「護理學專業文憑課程」，並由3年全日制變4年制，資歷架構升一級至第5級，全期學費由現時8.4萬元，增至約13萬元。學護畢業後即成為註冊護士，亦可繼續選修明愛專上學院的一年制「健康科學榮譽學士(護理學)」課程，最快5年取得雙重證書。

伊利沙伯醫院普通科護士學校校長張美茵表示，改制後的課程會透過增加體驗式學習和模擬訓練，以加強學生的判斷、分析能力和心理「回彈力」，同時培養使命感和抗壓力。她又指，護士學校收生更看重投考者的心態和使命感，因此投考者不一定須曾修讀理科，強調「有心就得」。

入學要求方面，文憑試畢業生需最少5科包括中、英文達3級或以上，而數學、通識和任何甲類選修科目須達2級或以上；另中英文語言對答能力及書寫能力流暢。三間護士學校各收100名學生，以去年經驗估計，預料今年將有約2千人爭300個學位，於本月23日截止報名。