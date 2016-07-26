疫情再起｜長者自由行中招 西安寧夏8人染新冠

內地新冠肺炎本土疫情再起，上海一對退休夫婦近日與友人「自由行」遊覽甘肅、內蒙古及陝西後，前日在陝西西安確診。各地急驗相關接觸者，結果西安昨證實，與該對夫婦同行的5名長者，有4人確診、1人無症狀感染；寧夏銀川一名曾與他們同遊甘肅和內蒙古的長者昨亦確診。內蒙古阿拉善盟額濟納旗昨也發現有接觸者初步確診，全個行政區即時封閉管理48小時。



根據各地衛健委通報，該對夫婦與5名友人本月9日從上海搭機到西安後，轉機抵達甘肅張掖市，與來自銀川的老友碰面。一行人10日租兩輛車自駕遊張掖丹霞、甘肅嘉峪關、額濟納旗胡楊林等景區；15日，除銀川老友搭火車回家外，一行人從嘉峪關搭機到西安。涉事夫婦曾在本月8日及13日分別在上海和額濟納旗檢測，結果均屬陰性，但15日在嘉峪關所做的1：10混合檢測結果顯示異常。

通報指，該對夫婦15日採樣後，被要求留在當地等候檢測結果，但卻持額濟納旗的陰性檢測報告登機到西安。在確認該對夫婦可能染疫後，嘉峪關市疾控中心15日晚要求他們盡快在西安檢測。該對夫婦16日早上到西安市第八醫院採樣後，隨即搭的士去大雁塔、大慈恩寺等景點遊覽，之後搭的士回酒店，當日傍晚初步確診，即時被隔離觀察，翌日確診即被送院治療。



多地急驗密接者

甘肅省嘉峪關市、張掖市、酒泉市金塔縣隨即對該對夫婦的密接者及環境展開檢測，昨證實全屬陰性，隨即展開第二輪流行病學調查工作，其中嘉峪關昨早8時起展開全民檢測。甘肅省長任振鶴強調，要窮盡一切手段、集中一切兵力、不惜一切代價，將確診者可能造成的影響控制在最小範圍。西安則對染疫7人所到的酒店、景點及食肆停業消毒，接觸者全面檢測，截至昨早8時已有逾3.3萬人採樣，已出結果的2.05萬人均屬陰性。上海亦對與染疫者相關的308人及277份環境樣本做檢測，結果全為陰性。銀川也已封控疫點檢測。



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