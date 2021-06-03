疫情反彈 台灣暴增549確診

台灣的新冠肺炎新增本土確診個案，雖自周日起連續3天維持300宗以下，昨卻突然反彈，暴增372宗，並追加177宗，令單日總數由上周六逐步回落到4、3字頭後重回5字頭，達549宗，且再多12人死亡。蔡英文總統在Facebook發文，指這種情況說明「疫情確實難纏」，呼籲民眾團結一致，以盡快控制疫情，讓生活恢復正常，並強調「人與人之間不該彼此對立，病毒才是我們的敵人」。

對於新增確診數字明顯增加，蔡英文呼籲民眾不要氣餒，更不可鬆懈，堅持「少出門、不群聚，做好自主健康管理，落實各項防疫措施」，而且最近許多確診個案曾到街市和超市，說明這兩類場所必須加強防疫，呼籲民眾去街市和超市時必須配合實聯制(類似香港「安心出行」App)，並保持社交距離。

新北護老院33人中招

新北市仍是全台新增確診個案之冠，有310宗，其次是台北市152宗，其餘縣市有1至28宗不等，僅金門縣尚未有人確診。新北市新增個案最多的仍是板橋區，有39人，其次是土城區，達31人，均來自一間護老院。該護老院共有34名長者及11名工作人員，自上周五一名八旬長者發燒送院後確診，至昨日累計25長者及8工作人員染疫，一名99歲婦人不治。新北市長侯友宜指出，全市護老院共3.4萬名長者及工作人員屬高風險人群，需優先接種疫苗。不過，現時接種疫苗原則為醫護及前線防疫人員優先，侯友宜直言，難保新一批疫苗來到前「死了一片人」。



接種阿斯利康男子血栓

目前全台已到貨疫苗僅87.6萬劑，截至前日已分配68.83萬劑至各縣市，已接種50萬人次；831人接種後不適，其中65人出現嚴重副作用。中央流行疫情指揮中心昨證實全台首宗接種阿斯利康疫苗後引起血栓個案，患者為一名三十多歲男子，上月15日接種第一劑阿斯利康疫苗後發燒，3日後逐漸好轉，同月19日起再低燒、持續頭痛、腹痛等，入院檢查證實為「血栓併血小板低下症候群」，目前情況穩定。

指揮中心又提到，海外疫苗將陸續運抵，雖無法完全掌握時間表，但若疫苗足夠，會在本月至8月期間啟動全面接種計劃，目標是每周接種100萬劑，10月底前讓六成人口接種完第一劑疫苗。至於民間向政府申請採購海外疫苗情況，指揮中心表示，鴻海創辦人郭台銘方面遞交的申請文件較齊全，惟仍缺最關鍵的「原廠授權書」。佛光山所屬國際佛光會曾接洽的美國強生則在昨日表態，只與政府機構及歐盟執行委員會等超國家組織商討疫苗採購事宜。國際佛光會表示會請政府出面接洽。

廣東再多17人染疫

另一邊廂，對岸廣東疫情持續擴大，其中廣州前日新增7人確診、5人無症狀感染；佛山增3確診，深圳增2無症狀感染。廣州荔灣區白鶴洞街、中南街，昨由疫情中風險地區升級為高風險地區；番禺區洛浦街錦繡半島社區錦繡東區(16棟、17棟、18棟)，以及海珠區瑞寶街南洲名苑棠閣(A棟、B棟、C棟)，由低風險地區升級為中風險地區。