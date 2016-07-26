疫情封城呆在家學煮餸 酒保變烹飪高手出書

新冠肺炎情影響不少人飯碗，但也有人因此轉跑道迎來事業高峰。英國倫敦25歲酒保Bartek去年4月因為封城被迫休假在家，他閒來無事做首次下廚，第一個挑戰是芝士蛋糕，料不到「煮出個未來」，拍煮食片放在TikTok變成網紅，有58萬粉絲。搖身一變成為廚師後，Bartek辭去酒保工作，並推出食譜新書《Let's Munch: The Chronicles》。

成名作「忌廉香蒜巴馬臣芝士烤雞」

Bartek做了第一個芝士蛋糕後，16歲的妹妹學得「好掂」，叫他拍片放上網，之後是第二個短片忌廉香蒜巴馬臣芝士烤雞，一夜爆紅，有50萬人觀看。Bartek被稱為TikTok大廚，自小看母親煮傳統的波蘭菜，母親教了他很多烹飪知識，但他從未下廚，直至疫情封城。Bartek大學讀經濟，不過很快發現適合他，之後去做了酒保，現在因一場疫情變成廚師。

疫情封城呆在家學煮餸 酒保變烹飪高手出書