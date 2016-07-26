疫情持續 選手村增兩病例 專家︰氣泡已爆 東京奧組委不排除煞停舉辦

距日本東京奧運開幕僅兩天，昨天再傳出有選手村健兒及一名教練感染新冠肺炎的壞消息，令選手村個案增至4宗。連同此兩個案，主辦方昨公布新增13宗東奧相關病例，包括一名義工，是首次有義工確診，令「東奧病例」累計增至71宗。有專家警告，選手村的「防疫氣泡」已經爆破，擔心村內會出現集體感染，病例再蔓延至社區。東京奧組委秘書長武藤敏郎昨稱，目前仍不排除在最後一刻取消舉辦今屆奧運的可能，會密切留意疫情發展。



主辦方昨稱再有13名東奧相關人士染疫，包括一名選手村健兒、一名義工及6名承包商人員等。捷克沙灘排球隊周一宣布隊員佩魯西奇(Ondrej Perusic)染疫，周二再稱隊中一名教練亦確診，二人此前均已入住選手村，佩魯西奇染疫前已接種疫苗。此外，奧組委昨稱一名曾於本月16日在武藏野市聖火傳遞點火儀式上擔任嚮導的二十多歲女性亦確診，令「聖火群組」病例增至19人。



捷克沙排選手及教練確診

東奧選手村周日首次傳出有健兒確診，為兩名南非男足選手。隊中21名成員被列為密切接觸者須隔離，其後修正為18人，該隊明天將出戰日本隊，隊員須在賽前6小時通過檢測才可上陣。路透社引述倫敦大學國王學院公共衛生專家涉谷健司(Kenji Shibuya)稱︰「明顯(東奧選手村)的氣泡系統已經爆破……我最大關注是，選手村或其他住宿設施將有集體感染，並接觸到當地民眾」，他指機場檢疫截不到輸入個案、氣泡內檢測量不足、難以控制選手等人士活動範圍，加上選手、職員及記者互相接觸，恐令變種病毒株Delta蔓延開去。

東京奧組委秘書長武藤敏郎昨稱，不排除在最後一刻煞停今屆奧運，「我們不能預測新冠病例數目走向……目前病例可升可減，要視乎情況再研究對策」。