疫情擴大｜裝修群組增1確診 澳門公務員停工 戲院健身室關閉

澳門昨再新增1宗新冠肺炎本土確診個案，患者為42歲越南籍女子，為前日3名確診者的同事，同在金多利花園一個單位裝修，上月30日已完成接種兩劑國藥疫苗。為降低疫情擴散風險，澳門所有公務員昨起至周四暫停上班，戲院、遊戲機中心、健身室、酒吧、卡拉OK等室內娛樂場所今日零時起關閉，不包括賭場；室外市政署管轄的燒烤區、自由波地(多功能球場)等暫停租借，公園及休憩區內的棋枱、涼亭及兒童遊樂等設施圍封至另行通知。

澳門疾控中心傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好昨表示，實驗室對比病毒基因後，證實上月下旬確診的澳門第64宗個案、土耳其輸入患者，與其兩名密切接觸者，以及中國大酒店3名保安和今次裝修群組4名患者，所感染的均為Delta變種病毒，相似度100%，屬同一感染鏈。她又指，從流行病學調查發現，其中一名確診保安曾在上月24日、即被驗出確診前一日，與前日確診的一名裝修工人乘坐同一輛巴士，兩人所站位置相近，而裝修工人曾接觸該名保安觸摸過的巴士扶手柱同一位置，不排除裝修工經此染疫。

不排除還有新增個案

衛生局仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩則指出，社區傳播風險無疑已有增加，不排除還有新增個案，但疫情仍處於可防可控情況，有信心戰勝今次疫情。他強調，衛生部門正加緊進行流行病學調查，基本上已確定最新幾宗個案的傳播鏈和感染源，有助切斷傳播途徑。

澳門前晚9時展開第三次全民檢測，截至昨午3時已為逾24.4萬人採樣，其中逾12.1萬人有結果，均呈陰性。與澳門相鄰的橫琴粵澳深度合作區，以及珠海斗門區、香州區多地，包括整個拱北街道，昨早亦展開全民檢測。此外，澳門政府昨傍晚宣布，自今日零時起，持有24小時內核酸檢測陰性證明，方可進入出入境事務站的離境區域。

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