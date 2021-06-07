疫情擴大 須48小時內檢測陰性 廣州佛山限制離市出省

廣東廣州本土新冠肺炎疫情仍在擴大，前日新增6宗確診、1宗無症狀轉確診、3宗無症狀感染，其中3名確診者及3名無症狀感染者居南沙區，為一家六口。廣州截至昨零時已多達94人染疫，加上佛山市10人及茂名市1人，廣州荔灣區早茶感染鏈已於16天內增至105人。廣州、佛山進一步加強限制民眾流動，今日12時起，非必要不離市、出省，有需要者須持48小時內核酸檢測陰性證明；中高風險地區及封閉區域要確保所有人足不出戶，封控區域只進不出。



南沙其中兩名確診者曾到疫情高風險地區荔灣區中南街道的「鵝公村餐廳」用膳。之前多名荔灣區感染者足跡都包括鵝公村，南沙衛生部門篩查相關重點人群，結果發現該一家六口個案。為盡速控制疫情，南沙前日下午2時起封區，進行全民核酸檢測，所有巴士、地鐵、輪船、長途巴士停駛，高速公路、高鐵、碼頭等離區通道關閉，民眾無特殊原因，不得離開。

男子廣州回湛江後染疫

另外，廣東湛江吳川市昨凌晨新增一名無症狀感染者。該名25歲姓容男子是廣州一家汽車貿易服務公司員工，上月31日從廣州市返回吳川，本月1日下午檢測陰性，5日晚上再檢測，結果疑似陽性，昨凌晨經湛江市疾控中心覆核，確認為陽性。