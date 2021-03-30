中電贈100部二手電腦支援基層學童 冀縮減「數碼鴻溝」

疫情下，電子學習混合課堂模式已成為教育新常態，但有部分基層家庭或未能負擔相關電子產品支援子女學習，造成「數碼鴻溝」。有見及此，中電特意蒐集100部性能良好的二手手提電腦，平均透過香港單親協會及香港電腦學會捐贈給有需要的基層家庭，支援基層學童的電子學習需要；並由中電義工為家長及子女提供培訓，以縮窄「數碼鴻溝」。

除了轉贈二手電腦，中電義工隊亦為香港單親協會的會員家長和子女開班，教授電腦入門知識及如何善用網上資源，使一班家長能從容協助子女進行網課、瀏覽網上教育資源等，縮減「數碼鴻溝」及促進親子關係。

中華電力企業發展總裁莊偉茵(Quince)指出：「雖然學校已經全面復課，但混合面授及線上學習已成為新常態。我們關注不少基層家庭還是欠缺電子學習設備，盼望藉著送出二手電腦，能對他們有所幫助。」有份參與是次活動的家長曾女士表示：「好開心孩子終於有電腦上網課，不用再靠手機。另外，多謝中電義工教會我善用網絡資源，用關鍵字搜索真的很有用，以後我也有信心協助孩子網上學習了。」

此外，中華電力亦響應香港電腦學會向企業會員募集二手電腦捐助弱勢社群的計劃，捐出另外50部手提電腦予學會。