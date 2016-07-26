疫情籠罩 智利跆拳道選手確診棄權成首例 東奧明開幕僅15元首出席

押後一年的日本東京奧運在新冠肺炎疫情陰霾下，明日舉行開幕禮，預料約950人出席，當中包括800名各國元首或內閣官員、國際奧委會官員以及海外贊助商代表等，而日本國內亦僅約150人出席。出席開幕禮的各國元首料約15人，較上屆巴西里約奧運超過40名元首少逾半。昨新增8宗與東奧有關的確診，累計75宗，另智利一名跆拳道選手抵達日本後確診，因須接受10天隔離，宣布退出比賽，是首名選手因確診棄權。



雖然東奧開幕禮明舉行，部分賽事的分組賽昨已展開，首場比賽是在福島縣舉行的壘球比賽，象徵日本在311大地震後重振，東道主日本隊先拔頭籌擊敗澳洲隊。因疫情關係，大部分賽事不設現場觀眾，只有各隊職員及出席的官員為球員打氣。中國女足昨亦登場與巴西隊對賽，由於非在東京都舉行可讓1萬人以下入場，現場可見有零星觀眾。巴西最後以5球淨勝中國。



布里斯班獲2032年奧運主辦權

世衛總幹事譚德塞昨發言支持東奧，指東奧無可能將疫情威脅降至零，其成功與否取決於控疫成效，他期望主辦單位的防疫措施有效。國際奧委會昨宣布，澳洲布里斯班奪2032年奧運主辦權，而2024年奧運將在法國巴黎舉行。